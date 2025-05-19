Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni anayasa vurgusu: Ertelemek mümkün değil

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi’nde gençler ve milli sporcularla bir araya geldi. Samimi bir atmosferde gerçekleşen buluşmada gençlerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, “yeni anayasa” tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken mesajlar verdi.

"ERTELEMEK MÜMKÜN DEĞİL"

Türkiye’nin artık mevcut anayasa ile yoluna devam edemeyeceğini vurgulayan Erdoğan, “Yeni anayasa noktasında çalışmamak ya da ertelemek mümkün değil. Yeni anayasanın hazırlığı arkadaşlarımız için çalışmayı sürdürecekler." dedi.

Cumhurbaşkanı, anayasa hazırlık sürecine toplumun tüm kesimlerinin katılması gerektiğini belirterek, özellikle gençlere önemli bir sorumluluk düştüğünü ifade etti. Erdoğan, “Biz artık bundan 20 sene öncesinin anayasasıyla gidemeyiz. Yeni bir anayasayı sizlerle beraber yapacağız. Yeni nesil bir anayasayı milletimize kazandıracağız” diye konuştu.