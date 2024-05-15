Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni TOGG'a yakın markaj! T10F'i en ince ayrıntısına kadar inceledi 

15 May 2024 18:35 - Güncelleme : 15 May 2024 18:39

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOBB'un 80. Genel Kurulu'nda sergilenen TOGG'un yeni modeli T10F hakkında açıklamalarda bulundu. Hisarcıklıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte T10F'i incelediklerini ve gurur duyduklarını belirtti.

Yeni modelin büyük ilgi gördüğünü ifade eden Hisarcıklıoğlu, "Küresel teknoloji markamız TOGG’un yeni modeli T10F’i Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte inceledik. Gururlandık. Yeni modelimiz T10F, Türkiye’de ilk defa TOBB 80. Genel Kurulumuzda sergilendi." dedi.

"ÖNCE ANADOLU SONRA AVRUPA"

Togg’un T10F modeli, Türkiye’deki kullanıcılarla buluşmayı ve ardından Avrupa pazarına açılmayı hedeflediğini söyleyen Hisarcıklıoğlu, "Planımız, yeni modelimiz T10F’i 2025 yılı içerisinde önce Türkiye’de, sonra Avrupa pazarında kullanıcılarla buluşturmak. Bir kez daha ifade etmek isterim ki; verdiğimiz sözü yerine getirmek adına çıktığımız bu yolda bize güvenen, yalnız bırakmayan herkese teşekkür ederim. Bu başarı milletimizin başarısıdır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da eşlik etti.