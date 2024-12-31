Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılbaşı diplomasisi!

31 Aralık 2024 18:04 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 18:07

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan​, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​ ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmelerde iki liderin yeni yılını tebrik etti.

Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.