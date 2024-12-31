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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılbaşı diplomasisi!

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
31 Aralık 2024 18:04 - Güncelleme : 31 Aralık 2024 18:07
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan yılbaşı diplomasisi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan​, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​ ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile telefonda görüşerek, yeni yıllarını kutladı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Devlet Bahçeli ve Özgür Özel'le telefonda görüştü. Erdoğan, görüşmelerde iki liderin yeni yılını tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yılbaşı diplomasisi! - 2. Resim

Erdoğan, görüşmede Devlet Bahçeli'nin doğum gününü de kutladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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