Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı

07 Haziran 2024 20:34 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 20:39

YKS kitapçıkları için yoğun güvenlik önlemi! 536 nakliye aracı GPS ile adım adım takip edilecek!

YKS kitapçıkları için yoğun güvenlik önlemi! 536 nakliye aracı GPS ile adım adım takip edilecek!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ve pazar günü YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.

Rabbim zihin açıklığı versin.

245 SINAV MERKEZİ

Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak.