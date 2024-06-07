Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı
Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
07 Haziran 2024 20:34 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 20:39
Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ve pazar günü YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:
Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum.
Rabbim zihin açıklığı versin.
245 SINAV MERKEZİ
Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak.
Kaynak: tgrthaber.com.tr