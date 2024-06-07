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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı

Editör: Murat Makas / Kaynak: tgrthaber.com.tr
07 Haziran 2024 20:34 - Güncelleme : 07 Haziran 2024 20:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan&#039;dan YKS paylaşımı

Son dakika haberi: Cumhurbaşkanı Erdoğan, YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın ve pazar günü YKS'ye girecek öğrencilere başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan sosyal medya hesabından şu açıklamaları yaptı:

Yarın ve Pazar günü YKS’ye girecek öğrencilerimize, genç kardeşlerime başarılar diliyor; sınavın tüm öğrencilerimiz, ailelerimiz ve ülkemiz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. 

Rabbim zihin açıklığı versin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan YKS paylaşımı - 1. Resim

245 SINAV MERKEZİ

Bu sene 3 milyondan fazla adayın katılacağı 2024-YKS, 8-9 Haziran'da Türkiye genelindeki 81 il ve 245 sınav merkezi ile KKTC'nin başkenti Lefkoşa ve Hırvatistan'ın başkenti Zagreb'de yapılacak.

Kaynak: tgrthaber.com.tr
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