Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yoğun diplomasi trafiği: Peş peşe kritik temaslar kuracak!

29 Haziran 2024 09:49 - Güncelleme : 29 Haziran 2024 09:49

Cumhurbaşkanı Erdoğan, temmuz ayında yoğun bir diplomasi programı yürütecek. 3-4 Temmuz tarihlerinde Kazakistan'ın başkenti Astana'da yapılacak Şanghay İşbirliği Örgütü Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, 6 Temmuz'da ise Azerbaycan'ın Şuşa kentinde düzenlenecek Türk Devletleri Teşkilatı Devlet Başkanları Gayriresmi Zirvesi'ne iştirak edecek.

EN ÖNEMLİ DURAKLARINDAN BİRİ ABD OLACAK!

Temmuz ayında Erdoğan'ın diplomasi trafiğinin en önemli duraklarından biri ABD olacak. 9-11 Temmuz tarihlerinde Washington DC'de düzenlenecek NATO Liderler Zirvesi'ne katılacak olan Erdoğan, bu zirvelerde mevkidaşlarıyla birçok ikili görüşme gerçekleştirecek.

ANA GÜNDEMİNDE GAZZE OLACAK

Zirvelerde, uluslararası teşkilatlar kapsamında işbirliğini geliştirecek adımlar ele alınacak ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gündeminde Gazze önemli bir yer tutacak.

Ayrıca, zirvelerde Rusya-Ukrayna savaşı, terörle mücadelede işbirliği, ekonomik ve ticari işbirliği konuları da görüşülecek.