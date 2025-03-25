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 | Mutluhan Yıldız

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine sözlü saldırı sonrası Ali Yerlikaya'dan tepki!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestoların altıncı gününde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine küfür edildiği iddia edildi. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 'hakaretleri lanetlediğini' belirtirken gerekli işlemlerin de başlatıldığını söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesine sözlü saldırı sonrası Ali Yerlikaya'dan tepki!
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
25.03.2025
saat ikonu 00:11
|
GÜNCELLEME:
25.03.2025
saat ikonu 01:41

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının altıncı gününde CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 'sokak' çağrısını yarın için de tekrar ederken Saraçhane'deki gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın merhum annesine küfür edildiği iddia edildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan konuya ilişkin paylaşım geldi. Sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Ali Yerlikaya, yapılanların 'alçakça' olduğunu ifade ederken gerekli işlemlerin de başlatıldığını ifade etti.

"GEREKLİ İŞLEMLER DERHAL BAŞLATILDI"

Yerlikaya'nın X üzerinden yaptığı paylaşım şu şekilde:

"Saraçhane’de bu akşam gerçekleşen gösteri sonrası Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yapılan alçakça hakaretleri lanetliyorum.

Bu yapılanlar milli ve manevi değerlerimizle örtüşmeyen, aşağılık bir saldırıdır. Bu tür seviyesizliklere asla müsamaha gösterilmeyecektir. Güvenlik güçlerimiz gerekli işlemleri derhal başlatmıştır."

https://x.com/aliyerlikaya/status/1904275627265679499

43 KİŞİ GÖZALTINDA!

Yerlikaya daha sonra yaptığı paylaşımda 43 kişinin gözaltına alındığını duyururken diğer şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini belirtti.

ALTUN SERT SÖZLERLE YÜKLENDİ: MİLLETİN SABRIYLA OYNAMAYIN!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, küfür iddialarına sert sözlerle yüklendi. Durumu şiddetle kınadığını belirten Altun, "Hiçbir izahati olmayan bu aşağılık hakaretlerin hesabı mutlaka sorulacaktır.

Ağızlarından pislik saçan bu şeref yoksunlarını bu hakaretlere teşvik edenlerin de kimler olduğunu ve neye hizmet ettiklerini gayet iyi biliyoruz.

Ahlaki sınır tanımayan bir grup densizin arkasına saklanıp Türk Milletinin kutsallarına, Türk Milletinin iradesiyle seçilmiş ve ülkemiz için gece gündüz çalışan Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik bu hakaretleri ettiren o korkak şahıs ve grupları uyarıyoruz: Milletin sabrıyla oynamayın! Gençleri kışkırtıp yarın utanacakları bu rezillikleri onlara yaşatmayın! Şiddeti, ahlaksızlığı, densizliği teşvik etmeyin. Bu kepazeliklere bir son verin!" dedi.

HÜKÜMETTEN PEŞ PEŞE TEPKİLER

BAKAN TUNÇ'TAN TEPKİ: "LANETLİYORUM"

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından tepkisini şu şekilde dile getirdi:

"İstanbul Saraçhane’de Sayın Cumhurbaşkanımıza ve merhum annesine yönelik ağza alınmayacak hakaretlerde bulunulmasını, alçakça sözler sarf edilmesini lanetliyorum.

Milletimizin tahammül sınırlarını aşan bu vandallık, asla kabul edilemez. Ortak değerlerimizi hedef alan çirkin saldırılar hukuk önünde karşılığını mutlaka bulacaktır.

BAKAN IŞIKHAN: "ARTIK YETER"

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "İstanbul’da yaşanan gösterilerde ahlak yoksunu provokatör bir grubun Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlerini en şiddetli şekilde kınıyorum. Hakaret asla ama asla bir hak, özgürlük değildir" dedi.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında, "İstanbul’da yaşanan gösterilerde ahlak yoksunu provokatör bir grubun Sayın Cumhurbaşkanımıza, merhum annesine ve ailesine yönelik hakaretlerini en şiddetli şekilde kınıyorum. Hakaret asla ama asla bir hak, özgürlük değildir. Sadece yakıp yıkmayı bilen marjinal grupların polisimize, kamu malına, milletimizin değerlerine sürdürdüğü saldırıları yok sayamayız" ifadelerini kullandı.
Kin ve düşmanlıktan beslenenlere "artık yeter" diyen Işıkhan, "Kin ve düşmanlıktan beslenen, gençlerimizi kışkırtan, şiddeti öven ve destekleyen kesimlere sesleniyoruz, artık yeter. Sayın Cumhurbaşkanımıza, kıymetli ailesine, güvenlik güçlerimize, milletimize karşı yaptığınız bu seviyesizlikleri asla kabul etmiyoruz" açıklamasında bulundu.

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