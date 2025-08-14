Menü Kapat
Editor
Editor
 Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi sürüyor! NATO Genel Sekreteri ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın barış diplomasisi sürüyor! NATO Genel Sekreteri ile görüştü
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
14.08.2025
17:30
|
GÜNCELLEME:
14.08.2025
17:30

Rusya-Ukrayna savaşında arabulucu rolüyle gündemden düşmeyen Cumhurbaşkanı 'ın, barış diplomasisi sürüyor. Erdoğan, Genel Sekreteri Mark Rutte ile yaptığı görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konuları ele aldı.

İSTANBUL MÜZAKERELERİ DETAYI

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Genel Sekreter’in talebi üzerine bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşa ilişkin son gelişmeler, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye’nin Ukrayna ile Rusya arasında kalıcı ateşkesin sağlanması amacıyla başlatılan İstanbul müzakerelerinde ilerleme sağlandığını belirterek bu sürecin insani konularda olumlu gelişmelere de imkan vermesini önemli bulduklarını ifade etti.

Görüşmede NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD Başkanı Donald Trump ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin arasında yapılacak Alaska Zirvesi öncesi Ukrayna’daki son duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Türkiye’nin Alaska’da yapılacak görüşmeyi yakından takip ettiğini belirtti."

https://x.com/iletisim/status/1955997581428838533

#erdoğan
#nato
#rusya-ukrayna savaşı
#Barış Diplomasi
#İstanbul Müzakereleri
#Alaska Zirvesi
#Politika
