Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP ziyareti sırasında dikkat çeken detay: Forslu bayrak göndere çekildi
Editör: Baran Aksoy / Kaynak: tgrthaber.com
11 Haziran 2024 16:25 - Güncelleme : 11 Haziran 2024 17:03
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın CHP Genel Merkezi'ne gerçekleştireceği iadeiziyaret öncesi Cumhurbaşkanı Forsu bulunan bayrak göndere çekildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 18 yıl aranın ardından bugün CHP Genel Merkezi’ne iadeiziyaret gerçekleştiriyor. İki lider arasındaki tarihi görüşme saat 16.00'da başladı.
Ziyaret öncesi CHP Genel Merkezi'nde 3 gün süren hummalı bir hazırlık yapılırken, Erdoğan'ın ziyareti öncesi üzerinde "Cumhurbaşkanı Forsu" bulunan bayrak göndere çekildi.
ÖZGÜR ÖZEL KAPIDA KARŞILADI
CHP lideri, Erdoğan'ı Genel Merkez'in kapısında karşıladı. İkili basın mensuplarına fotoğraf verdikten sonra binaya girdi.
Erdoğan, en son 18 yıl önce Başbakanlığı döneminde, CHP Genel Merkezinin yeni binasının açılışı sebebiyle o dönemki Genel Başkan Deniz
Kaynak: tgrthaber.com