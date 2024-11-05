Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Haftaya bambaşka gündemimiz olacak" dediği iddiasının aslı ortaya çıktı

05 Kasım 2024 21:34 - Güncelleme : 05 Kasım 2024 21:45

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın söylediği ifade edilen "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." sözleri için açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjde vereceğini söyleyen bir köşe yazarı konuyu dile getirmişti. İşte detaylar...

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan'ın "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum" ifadelerini kullandığıyla ilgili sosyal medyada dolaşan haberlere Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yalanlama geldi. Bu sözlerin yazar Abdulkadir Selvi'nin köşesinde yer verildiği ortaya çıktı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASIYMIŞ GİBİ SERVİS EDİLDİ

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi bu ifadelerin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ağzından çıkan cümleler olmadığını vurgulayarak şunları belirtti:

"Bazı sosyal medya hesaplarında, "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak, bunu laf olsun diye söylemiyorum." ifadelerinin, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasıymış gibi servis edildiği belirlenmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın herhangi bir açıklamasında böyle bir ifade yoktur. Bahse konu ifadeler, bir köşe yazarına ait ifadelerdir."

ABDULKADİR SELVİ: "HAFTAYA BAMBAŞKA BİR GÜNDEMİMİZ OLACAK"

Yazar Abdulkadir Selvi bugünkü köşesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdeleri olduğunu öne sürerek söz konusu ifadelere şöyle yer vermişti: "Haftaya bambaşka bir gündemimiz olacak. Bunu laf olsun diye söylemiyorum. Tam anlamıyla bir geçiş döneminden geçiyoruz. Siyasette dengeler değişiyor."