TGRT Haber
TGRT Haber
17°
Politika
Avatar
Editor
 | Banu İriç

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu için açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan üç günlük Körfez turu yaparak önemli görüşmeler gerçekleştirdi. Bölgesel sorunların kaynadığı dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu temasları Körfez ülkeleriyle yeni bir sayfa olarak yorumlandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran görüşmeye dair açıklama yaptı.

KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
23.10.2025
saat ikonu 21:28
|
GÜNCELLEME:
23.10.2025
saat ikonu 21:43

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, , ve 'ı kapsayan turuna ilişkin "Bu ziyaretler, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde 'nin dostluk köprülerini güçlendiren, barış ve işbirliği eksenli dış politikasının bir kez daha somut bir yansıması olmuştur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu için açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

"GÜÇLÜ MUTABAKAT SAĞLANDI"

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevkidaşlarının davetlerine icabetle dost ve kardeş ülkeler Kuveyt, Katar ve Umman'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin, Türkiye'nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kazandırdığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu için açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

Ziyaretlerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını aktaran Duran, ticaret, enerji, savunma sanayii ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirecek önemli adımların atıldığını, bölgesel barış, istikrar ve ortak hedefler üzerinde güçlü bir mutabakat sağlandığını vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu için açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

"DOSTLUK KÖPRÜLERİ GÜÇLENDİRİLDİ"

Görüşmelerde, Gazze'deki insani kriz, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve küresel adaletin tesisi gibi uluslararası meselelerin ele alındığını, Türkiye'nin barış, vicdan ve hakkaniyet eksenli anlayışının güçlü biçimde vurgulandığını aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde imzalanan muhtelif anlaşmalar, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklığını daha da pekiştirmiş, karşılıklı güven ve dayanışmanın yeni bir sayfasını açmıştır. Bu ziyaretler, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde Türkiye’nin dostluk köprülerini güçlendiren, barış ve işbirliği eksenli dış politikasının bir kez daha somut bir yansıması olmuştur."

