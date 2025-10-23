Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Körfez turu için açıklama: Yeni bir sayfa açılıyor

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Kuveyt, Katar ve Umman'ı kapsayan Körfez turuna ilişkin "Bu ziyaretler, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde Türkiye'nin dostluk köprülerini güçlendiren, barış ve işbirliği eksenli dış politikasının bir kez daha somut bir yansıması olmuştur." ifadelerini kullandı.

"GÜÇLÜ MUTABAKAT SAĞLANDI"

Duran, NSosyal'deki hesabından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, mevkidaşlarının davetlerine icabetle dost ve kardeş ülkeler Kuveyt, Katar ve Umman'a gerçekleştirdiği resmi ziyaretlerin, Türkiye'nin bölgesel vizyonuna yeni bir dinamizm kazandırdığını belirtti.

Ziyaretlerde, ikili ilişkilerin tüm boyutlarıyla ele alındığını aktaran Duran, ticaret, enerji, savunma sanayii ve yatırım alanlarında iş birliğini derinleştirecek önemli adımların atıldığını, bölgesel barış, istikrar ve ortak hedefler üzerinde güçlü bir mutabakat sağlandığını vurguladı.

"DOSTLUK KÖPRÜLERİ GÜÇLENDİRİLDİ"

Görüşmelerde, Gazze'deki insani kriz, Suriye'nin toprak bütünlüğü ve küresel adaletin tesisi gibi uluslararası meselelerin ele alındığını, Türkiye'nin barış, vicdan ve hakkaniyet eksenli diplomasi anlayışının güçlü biçimde vurgulandığını aktaran Duran, şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde imzalanan muhtelif anlaşmalar, Türkiye'nin Körfez ülkeleriyle stratejik ortaklığını daha da pekiştirmiş, karşılıklı güven ve dayanışmanın yeni bir sayfasını açmıştır. Bu ziyaretler, Sayın Cumhurbaşkanımızın vizyoner liderliğinde Türkiye’nin dostluk köprülerini güçlendiren, barış ve işbirliği eksenli dış politikasının bir kez daha somut bir yansıması olmuştur."