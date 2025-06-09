Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlığına yönelik iddia gündem oldu, Levent Gültekin’e DMM’den yanıt geldi

Gazeteci Levent Gültekin’in Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin iddiaları sonrası Dezenformasyonla Mücadele Merkezi, söz konusu ifadelerin asılsız ve hakaret içerikli olduğunu belirterek sert bir açıklama yaptı.

Gazeteci Levent Gültekin’in bir YouTube yayınında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sağlık durumuna ilişkin dile getirdiği iddialara Dezenformasyonla Mücadele Merkezi’nden sert yanıt geldi. Merkez, söz konusu ifadelerin yalnızca asılsız değil, aynı zamanda Cumhurbaşkanlığı makamına yönelik hakaret içerdiğini belirtti.

GÜLTEKİN'İN İDDİALARI YALANLANDI

Açıklamada, “Sayın Cumhurbaşkanımız anayasal yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekte, milletimize üstün gayretle hizmet etmektedir” denildi. Erdoğan ile görüşen devlet başkanları, siyasetçiler ve diğer yetkililerin Cumhurbaşkanı'nın “meselelere ne kadar vakıf, hafızasının ne kadar güçlü ve kararlarında ne kadar dirayetli olduğunu” açıkça gördüğü vurgulandı.

"GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞTÜ"

Söz konusu yayında gazetecilik ilkelerinin hiçe sayıldığı belirtilen açıklamada, bu tür dezenformasyonlara başvuranların kamuoyunda “gülünç duruma düştüğü” ifadelerine yer verildi.

DMM açıklamasında yer alan detaylar şu şekilde:

"Bir YouTube kanalında Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumuna ilişkin asılsız iddialarda bulunulmuştur. Söz konusu yayında kullanılan ifadeler, asılsız iddialar içerdiği gibi Cumhurbaşkanlığı makamını hedef almakta ve hakaret içermektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başı olarak anayasal yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekte ve milletimize hizmet yolunda üstün gayret ile mücadele etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımız ile görüşen başta devlet başkanları, teşriki mesaide bulunan siyasetçiler ve diğer yetkililer kendisinin meselelere ne kadar vakıf, hafızasının ne kadar güçlü ve kararlarında ne kadar dirayetli olduğunun farkındadır.

Buna karşılık gazetecilik nosyonu ve ciddiyetini hiçe sayarak, herhangi bir sorumluluk ve duyarlılık gözetmeyen, sosyal medya mecralarında dezenformasyon yapan kişi veya kimseler, yalnızca kendilerini küçük ve gülünç duruma düşürmektedir.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1932087295567421761