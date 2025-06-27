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 | Merve Yaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? O iddialara açıklama geldi

İletişim Başkanlığı, yalan haberleri bir bir ifşalamaya devam ediyor. Son olarak gazeteci Levent Gültekin'in, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumuyla ilgili gerçek dışı bilgilerin yer aldığı programıyla ilgili açıklama geldi. İşte detaylar...

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sağlık durumu nasıl? O iddialara açıklama geldi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
27.06.2025
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
27.06.2025
saat ikonu 12:03

Dezenformasyonla Mücadele Merkezi'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, kendi takdirleri doğrultusunda irticalen veya not kullanarak hitaplarda bulunmaktadır. Hitaplarında yararlandığı notlar, bizzat direktifleri doğrultusunda hazırlanmakta ve talimatları doğrultusunda revize edilebilmektedir.

Bir YouTube kanalında yayın yapan ve Sayın Cumhurbaşkanımızın sağlık durumuna ilişkin ısrarla mesnetsiz iddialarda bulunanlar, kullandıkları ifade ve oluşturmaya çalıştığı algı ile bir itibarsızlaştırma faaliyeti yürütmekte ve Cumhurbaşkanlığı makamını hedef almaktadır.

'KENDİLERİNİ GÜLÜNÇ DURUMA DÜŞÜRÜYORLAR'

Tekrar ifade ediyoruz: Sayın Cumhurbaşkanımız, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin başı olarak anayasal yetki ve sorumluluklarını yerine getirmekte; milletimize hizmet yolunda üstün gayret ile mücadele etmektedir.

Sayın Cumhurbaşkanımızın mesai trafiğine vakıf olmayan, Devlet yönetme sorumluluk ve hassasiyeti hakkında bir fikri bulunmayan kimselerin sosyal medya mecralarında dezenformasyon yaparak kendilerini gülünç duruma düşürdüklerini tekrar hatırlatıyoruz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

https://x.com/dmmiletisim/status/1938502943801499876

ETİKETLER
#sağlık durumu
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#Teknoloji alanındaki yenilikler
#Siyasi İtibarsızlaştırma
#Politika
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