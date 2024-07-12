Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözünün kesilmesine Özgür Özel'den tepki 

12 Temmuz 2024 18:06 - Güncelleme : 12 Temmuz 2024 18:10

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Srebrenitsa katliamının 29. yıl dönümünde Bosna-Hersek'te düzenlenen anma törenine katıldı. Törenin ardından yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gönderdiği video mesajın kesilmesi hakkında konuştu.

"TEPKİMİZİ DİLE GETİRDİK"

Özel, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın her yıl olduğu gibi Türkiye adına yayınlanan bir video mesajı vardı. Tam Filistin konusunda bir çağrı yaptığı esnada yayın kesildi ve bir sonraki konuşmacıya geçildi. Mesajın yarıda kesilmesinin doğru olmadığını belirterek tepkimizi dile getirdik." dedi.

"KÖTÜ NİYETLİ OLMADIKLARINI ANLADIK"

Yetkililer ile yaptığı görüşmede niyetlerinin kötü olmadığına ikna olduklarını belirten Özel, "Yetkililer, mesajın sadece 1 dakikalık kısmının kalmış olduğunu ve kesintinin sadece salonda, bir kablo temassızlığı nedeniyle yaşandığını, yayına ise mesajın ulaştığını açıkladılar. Türkiye’den İletişim Başkanlığı yetkililerinin de bu bilgiyi doğrulaması üzerine açıklamadan tatmin olduğumuzu ve kötü niyet olmadığını kabul ettiğimizi belirttik" ifadelerini kullandı.

"FİLİSTİN'İ TANIYAN ÜLKELERE TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

CHP Genel Başkanı Özel, BM'nin Srebrenitsa'da yaşananları bugün soykırım ilan ettiğini ancak o dönem sustuğunu belirterek, "O gün sustukları için oldu. Bugün ne oluyor? Bugün de Filistin için susuyorlar, gerekeni yapmıyorlar. AB'nin çok sayıda üyesi üzerine düşeni tam olarak yapmıyor. İspanya başta olmak üzere Filistin'i tanıyanları takdir ediyoruz. Sözümüze değer veren, Filistin'i tanıyacağını söyleyen siyasi akrabalarımıza teşekkür ediyoruz. İngiltere'deki ve Fransa'daki gelişmeleri çok olumlu buluyoruz." diye konuştu.