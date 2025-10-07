Menü Kapat
TGRT Haber
Politika
Editor
 | Özge Sönmez

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'ne katılmak üzere "TC-TUR" uçağıyla Azerbaycan'ın Gebele şehrine geldi.

KAYNAK:
AA
07.10.2025
07.10.2025
'ı, Gebele Uluslararası Havalimanı'nda, Bilim ve Eğitim Bakanı Emin Emrullayev, Gebele Bölge Valisi Sebuhi Abdullayev, Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov ve Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Birol Akgün karşıladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Türk Devletleri ile İlişkiler Başkanı Kürşad Zorlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Sağlık Politikaları Başkanı Halit Yerebakan, AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, MHP Genel Sekreteri İsmet Büyükataman, Türkiye-Azerbaycan Parlamentolar Arası Dostluk Grubu Başkanı Şamil Ayrım, AK Parti İstanbul Milletvekili Derya Ayaydın da Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Gebele'ye geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, beraberindeki heyetle Türk Devletleri Teşkilatı 12. Zirvesi'nin düzenleneceği Haydar Aliyev Kongre Merkezi'ne hareket etti.

Erdoğan'ın, "Bölgesel Barış ve Güvenlik" temasıyla Azerbaycan'ın ev sahipliğinde yapılacak zirvenin oturumunda katılımcılara hitap etmesi ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından verilecek resmi yemeğe katılması bekleniyor.

#cumhurbaşkanı erdoğan
#azerbaycan
#Türk Devletleri Teşkilatı Zirvesi
#Haydar Aliyev Kongre Merkezi
#Bölgesel Barış Ve Güvenlik
#Politika
