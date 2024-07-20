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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye gitti

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Temmuz 2024 08:57 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 09:12
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC&#039;ye gitti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü kutlamalarına katılmak üzere KKTC'ye gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıl dönümü dolayısıyla Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Atatürk Havalimanı'nda askeri tören kıtasını selamladı. Erdoğan, daha sonra kendisini uğurlamak için bekleyenlerle tokalaşarak uçağa bindi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, KKTC'ye gitti - 1. Resim

"TC-CAN" uçağı ile KKTC'ye giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, İstanbul Valisi Davut Gül, AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ve diğer ilgililer uğurladı.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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