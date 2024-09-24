Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Miçotakis'le görüştü: İkili ilişkiler kazanç olacak!

24 Eylül 2024 19:41 - Güncelleme : 24 Eylül 2024 19:42

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kyriakos Miçotakis’i kabul etti. Türkiye ile Yunanistan ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki ülke ilişkilerinin emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin kazanç olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​, Birleşmiş Milletler (BM) 79. Genel Kurulu'na hitabının ardından BM Genel Merkezi'nde Yunanistan​ Başbakanı Kyriakos Miçotakis​'i kabul etti.

ERDOĞAN: DİYALOGLARIN GÜÇLENDİRİLMESİ KAZANÇ OLACAK

Görüşmede Türkiye​ ile Yunanistan ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye ile Yunanistan’ın iyi komşuluk esası ekseninde geleceğe emin adımlarla ilerleyebileceğini, iki ülke arasındaki diyaloğun güçlendirilmesinin ve Atina Bildirgesi’nin lafzı ve ruhu doğrultusunda hareket etmenin iki ülkeye de kazandıracağını ifade etti.

GAZZE VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsrail’in Gazze başta olmak üzere çeşitli bölgelerdeki saldırılarının masum sivillerin yanı sıra bölgenin huzurunu hedef aldığını, krizin bölgeye yayılması riskinin bulunduğunu, insani yardımların Gazze’ye engelsiz ulaştırılması için İsrail’e baskı yapılmasının önemli olduğunu söyledi.