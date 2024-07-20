Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan kredi notu değerlendirmesi: İstihdam ve ihracat vurgusu!

20 Temmuz 2024 17:51 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 17:53

Moody’s Türkiye’nin kredi notunu 2 kademe yükseltti. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomideki son duruma ilişkin yaptığı açıklamada Türkiye’nin kredi notuna değindi. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Yılmaz, Merkez Bankası rezervlerinin tarihin en yüksek düzeyinde seyrettiğini vurguladı ve cari açık ve bütçe açığında Orta Vadeli Program hedeflerini aşan iyileşmeler yaşandığını ifade etti.

“İSTİHDAM VE İHRACAT İÇİN KATKI SAĞLAYACAK”

Dünyanın tarihsel ortalamaların altında büyüdüğü, bölgesel gerilimlerin yükseldiği, Türkiye tarihinin en büyük deprem afetinin yaralarının sarıldığı bir ortamda, geçen yıl ilan edilen Orta Vadeli Programı (OVP) kararlılıkla uygulamaya devam ettiklerini altını çizen Yılmaz, “Siyasi ve makroekonomik istikrar içinde, ülkemizi sürdürülebilir ve kapsayıcı şekilde büyütmeyi öngörüyoruz. Amacımız enflasyonu düşürmek, kalıcı refah artışı sağlamaktır. MB rezervlerimiz tarihi yüksek düzeylerde seyrederken, risk göstergeleri, cari açık ve bütçe açığında OVP hedeflerimizi aşan iyileşmeler yaşanıyor. İçeride ve uluslararası alanda güven oluşturan politikalarımız birçok alanda olduğu gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarında da kendisini gösteriyor. Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz” açıklamasında bulundu.

"YÜKSEKLERE TAŞIMAYA KARARLIYIZ"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Merkez Bankası rezervleri tarihi yüksek düzeylerde seyrederken, risk göstergeleri, cari açık ve bütçe açığında OVP hedeflerini aşan iyileşmeler yaşandığına işaret ederek, şunları kaydetti:

"İçeride ve uluslararası alanda güven oluşturan politikalarımız birçok alanda olduğu gibi kredi derecelendirme kuruluşlarının not artışlarında da kendisini gösteriyor. Artan kredi notumuzun yatırım, istihdam, üretim ve ihracat için daha nitelikli finansmana erişimi kolaylaştırmasını bekliyoruz. Para ve maliye politikalarımızın yanı sıra yapısal reform gündemimizi de güçlü bir şekilde ele alıyoruz. Gerek Ekonomi Koordinasyon Kurulu gerekse Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu çerçevesinde belirlediğimiz somut çalışmaları ekip ruhu içinde hayata geçiriyoruz. Katma değerli üretimin ve verimliliğin arttığı bir ekonomik yapı ile ülkemizi güçlü yarınlara, milletimizin yaşam standartlarını daha yükseklere taşımaya kararlıyız."