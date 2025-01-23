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Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilmişti! Meral Akşener cephesinden açıklama geldi

Editör: Mutluhan Yıldız / Kaynak: Euronews
23 Ocak 2025 21:46 - Güncelleme : 23 Ocak 2025 21:48
Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilmişti! Meral Akşener cephesinden açıklama geldi

Gazeteci Fatih Portakal'ın eski İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı yönünde iddiasına Akşener cephesinden cevap geldi. 

Eski İYİ Parti​ Genel Başkanı Meral Akşener’in, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan​ ile yaptığı görüşmenin ardından kabinede görev alacağı ve Cumhurbaşkanı Yardımcılığı pozisyonuna getirileceği yönündeki iddialar tartışılmaya devam ediyor.

AKŞENER KABİNEYE Mİ GİRECEK?

Gazeteci Fatih Portakal, Ankara kulislerinde konuşulan gelişmelere yeni bir boyut kazandırdı. Portakal, "AK Parti’nin büyük kongresi 23 Şubat’ta gerçekleşecek. Mart ayında ise yeni kabinede Meral Akşener’in Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanacağını duyacağız" iddiasına bulundu.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilmişti! Meral Akşener cephesinden açıklama geldi - 1. Resim

AKŞENER CEPHESİNDEN AÇIKLAMA GELDİ!

Akşener’in danışmanından ise iddialara cevap geldi. Euronews Türkçe'ye konuşan Meral Akşener​'in danışmanı, Akşener'in aktif siyaseti bıraktığını ve iddianın yalan olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı olacağı iddia edilmişti! Meral Akşener cephesinden açıklama geldi - 2. Resim

Danışmanı, "Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddiaları yanlış bile demiyorum, tamamen yalan. Sayın başkan aktif siyaseti bıraktı" diye konuştu.

Ayrıca Akşener'in danışmanı, önümüzdeki süreçte herhangi bir siyasi planlamalarının da olmadığını ifade etti.

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Kaynak: Euronews
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