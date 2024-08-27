'Cumhurbaşkanı yardımcısı olacak' iddialarına Mansur Yavaş'tan cevap geldi

27 Ağustos 2024 19:31 - Güncelleme : 27 Ağustos 2024 19:40

Dün akşam katıldığı bir canlı yayında CHP'nin Cumhurbaşkanı adayını belirlediğini iddia eden Şaban Sevinç'e cevap geldi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı, Mansur Yavaş'ın Cumhurbaşkanı yardımcısı ve bir kadın adayın da Cumhurbaşkanı yardımcısı olacağı iddialarına Mansur Yavaş ateş püskürdü.

Gazeteci İsmail Saymaz'a konuşan Mansur Yavaş iddiaları yalanladı. "Bizim böyle bir şeyden bilgimiz yok" diyen Yavaş, "Herhalde bilgimiz olması gerekir değil mi? Partinin kuralları, genel başkanın açıklamaları belli" dedi.

İddiaları ortaya atan gazeteci Şaban Sevinç'in 'partiyi karıştırdığını' öne süren Mansur Yavaş şu şekilde konuştu:

"Kimmiş bu beş kişi; açıklamaları lazım. Beş kişi mi karar veriyor? CHP yüzyılı aşmış bir parti... Nasıl karar alacağı belli! Kuralları belli. Şaban (Şaban Sevinç) herhalde bir görev üstlendi kendi kendine. Partiyi karıştırmak için elinden geleni yapıyor. Öyle anlaşılıyor. Başka diyecek bir şey yok."

MANSUR YAVAŞ TÜZÜK KURULTAYINA KATILACAK MI?

Tüzük Kurultayı'na katılıp katılmayacağı sorusuna cevap veren ABB Başkanı, "Katılacağım ama izleyeceğim. Şu anda parti ne karar alırsa ona uyacağız" dedi. Kurultaya bir öneri sunmayacağını belirten Yavaş, "Belediye başkanı olarak böyle bir görevimiz de yok bizim. Parti kurulları kendileri yapacaklar" diye konuştu.

İMAMOĞLU-KILIÇDAROĞLU GÖRÜŞMESİ...

Geçtiğimiz hafta İmamoğlu ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun görüşmesi hatırlatılan Yavaş, ""Herkesin birbiriyle görüşmesi lazım. Basın üzerinden görüşmek tabii ki partiye zarar vermekten başka bir yere gitmez. Diyalogun sürmesi lazım." ifadelerini kullandı.