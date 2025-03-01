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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan PKK'nın ateşkes ilanı sonrası ilk açıklama: 'Pazarlık söz konusu değil'

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma ve kendini feshetme çağrısı sonrası terör örgütünden ateşkes ilanı geldi. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, PKK'dan yapılan açıklamayla ilgili "Terör örgütünün hiç bir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır" ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'dan PKK'nın ateşkes ilanı sonrası ilk açıklama: 'Pazarlık söz konusu değil'
KAYNAK:
|
GİRİŞ:
01.03.2025
saat ikonu 15:13
|
GÜNCELLEME:
01.03.2025
saat ikonu 15:39

Abdullah Öcalan tarafından PKK'ya yapılan "silah bırakın ve kendinizi feshedin" çağrısının ardından örgüt harekete geçti.

PKK, teröristbaşı Öcalan'ın çağrısının ardından ateşkes ilan ettiklerini duyurdu. PKK'dan yapılan açıklamada "Biz PKK olarak söz konusu çağrının içeriğine olduğu gibi katılıyoruz ve kendi cephemizden çağrının gereklerine uyacağımızı ve uygulayacağımızı belirtiyoruz. Bugünden geçerli olmak üzere ateşkes ilan ediyoruz" denildi.

'YENİ BİR DÖNEM'

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, PKK'dan yapılan açıklamayla ilgili "Terör örgütünün hiç bir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır." ifadelerini kullandı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan yılmaz şu ifadeleri kullandı: "Türkiye Yüzyılı Vizyonunun ayrılmaz bir parçası olan Terörsüz Türkiye hedefi güvenlik bakımından olduğu kadar, daha hızlı kalkınmak ve demokrasimizin standartlarını yükseltmek bakımından da son derece kıymetlidir.


Terörün doğrudan verdiği zararların yanı sıra, ekonomik ve sosyal kalkınmaya vurduğu darbe, yatırım ortamına yaptığı olumsuz etki açıktır. Tarımdan turizme, enerjiden madenciliği, eğitimden sağlığa bir çok alanda terör, ülkemizin potansiyelini ve insanımızın refahını aşağıya çekmiştir.

'TERÖR EYLEMLERİ DARBECİ ZİHNİYETLERİN DEĞİRMENİNE SU TAŞIMIŞTIR'

Terör ekonomiye zarar verdiği gibi demokrasiyi de zehirlemiş, demokratik standartların yükselmesini, temel hak ve özgürlüklerin alanının genişlemesini zorlaştırmıştır. Provokatif terör eylemleri, kökü dışarıda olan vesayet odaklarının ve darbeci zihniyetlerin değirmenine su taşımıştır.

Son yirmi yılda AK Parti ve Cumhur İttifakı olarak kalkınma ve demokraside başarılanlar teröre rağmen yapılmış, terörün istismar ettiği konular büyük oranda ülkemizin gündeminden çıkarılmıştır.

Her zaman vurguladığımız üzere, terör ve demokratik sivil siyaset bir arada olmaz, olamaz. Dünyada hiç bir demokratik hukuk devleti buna müsade etmez. Tarihi tecrübesi ile bir arada yaşama kültürünü tüm dünyaya öğretmiş aziz milletimiz; farklılıkları çatışma konusu değil zenginlik görerek, terörün gölgesinde olmayan bir demokratik sivil siyaseti sonuna kadar hak etmektedir.

'PLAN YAPANLARIN TUZAKLARI EN KISA YOLDAN BOZULSUN'

Önce ülkem ve milletim anlayışıyla Sayın Devlet Bahçeli’nin çağrısı, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın ortaya koyduğu Türkiye Yüzyılı Vizyonu çerçevesinde liderliği ve kararlı duruşu, bir çok farklı siyasi parti ve çevrenin desteği ile Terörsüz Türkiye hedefi ülkemizin gündemi haline gelmiştir.

Terör örgütünün hiç bir pazarlık söz konusu olmadan kendisini feshetmesi, güvenlik alanında olduğu kadar, kalkınma ve demokrasi bakımından da yeni bir ortam ve dönem anlamı taşımaktadır.

'TERÖRSÜZ TÜRKİYE HEDEFİ'

Son olarak Terörsüz Türkiye hedefine yönelik yeni bir aşamaya geçilmiş, kurucusu tarafından terör örgütüne feshetme çağrısı yapılmıştır. Bu yeni safhayı ve bunun sahadaki somut yansımalarını ilgili kurumlarımızla birlikte dikkatle takip edeceğiz. Temenni ederiz ki bu fırsat değerlendirilsin, bu çaba hızlı bir şekilde başarıyla sonuçlansın ve bölgemiz üzerinde emperyal heveslerle plan yapanların tuzakları en kısa yoldan bozulsun.
85 milyon insanımızın bin yıllık kardeşlik, inanç ve kader ortaklığı zemininde; Sayın Cumhurbaşkanımızın dirayetli liderliğinde Türkiye Yüzyılı her halükarda birliğin, kardeşliğin ve huzurun yüzyılı olacaktır.

Ay yıldızlı şanlı bayrağımızın gölgesinde, demokratik, güçlü ve müreffeh Türkiye Cumhuriyeti Devleti, iç cephesini tahkim ederek, bölgesinde ve küresel düzeyde mazlumların umudu, adaletin gür sesi olarak tarihi yürüyüşünü sürdürecektir."

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Sıkça Sorulan Sorular

TERÖRİSTBAŞI ÖCALAN NE ÇAĞRI YAPMIŞTI?
Terör örgütü lideri Öcalan, İmralı Adası’ndan yaptığı çağrıda, “Silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum diyerek şu ifadeleri kullanmıştı; "Cumhuriyetin ikinci yüzyılı ancak demokrasiyle taçlandırıldığında kalıcı ve kardeşçe bir sürekliliğe sahip olabilecektir. Sistem arayışları ve gerçekleştirmeler için demokrasi dışı bir yol yoktur. Olamaz. Demokratik uzlaşma temel yöntemdir. Barış ve demokratik toplum döneminin dili de gerçekliğe uygun geliştirilmek durumundadır. Sayın Devlet Bahçeli'nin yaptığı çağrı, Sayın Cumhurbaşkanın ortaya koyduğu iradeyle diğer siyasi partilerin malum çağrıya dönük olumlu yaklaşımlarıyla oluşan bu iklimde silah bırakma çağrısında bulunuyor ve bu çağrının tarihi sorumluluğunu üstleniyorum. Varlığı zorla sona erdirilmemiş her çağdaş cemiyet ve partinin gönüllü olarak yapacağı gibi devlet ve toplumla bütünleşme için kongrenizi toplayın ve karar alın; tüm gruplar silah bırakmalı ve PKK kendini feshetmelidir. Ortak yaşama inanan ve çağrıma kulak veren tüm kesimlere selamlarımı iletirim"
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