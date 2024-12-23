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Cumhurbaşkanlığı anketinden çarpıcı sonuçlar! Açık ara önde

Editör: Merve Yaz / Kaynak: tgrthaber.com
23 Aralık 2024 10:45 - Güncelleme : 23 Aralık 2024 11:32
Cumhurbaşkanlığı anketinden çarpıcı sonuçlar! Açık ara önde

Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı son anketin sonuçlarını yayımladı. Suriye'de yaşanan gelişmelerin yansıdığı araştırmaya göre, önümüzdeki cumhurbaşkanı seçiminde katılımcıların yüzde 42'si Erdoğan, yüzde 39.4'ü ise Mansur Yavaş'a oy vereceğini belirtti. İşte detaylar...

Hem yurt içinde hem de sınırlarımızın ötesinde yaşanan gelişmeler ışığında bir süredir kamuoyu, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hangi adayın öne çıkacağını merak ediyor. ASAL Araştırma da vatandaşlara bu soruyu yöneltti. 26 ilde 9-12 Aralık 2024 tarihleri arasında 1860 kişiyle yapılan anketin hata payı +/- 2,34 olarak açıklandı. 

Cumhurbaşkanlığı anketinden çarpıcı sonuçlar! Dikkat çeken isim - 1. Resim

3 FARKLI SENARYO

Ankette, katılımcılara, 3 farklı senaryo sunularak, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?” sorusu yöneltildi. 

Ankete katılanlara ilk olarak, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in aday olduğu Cumhurbaşkanlığı seçimi senaryosu gösterildi.

Cumhurbaşkanlığı anketinden çarpıcı sonuçlar! Dikkat çeken isim - 2. Resim

 

ERDOĞAN AÇIK ARA ÖNDE

“Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?” sorusuna, yüzde 51,4 Recep Tayyip Erdoğan yanıtını verirken, Özgür Özel’e oy vereceğini söyleyenlerin oranı yüzde 26,1’de kaldı. Soruya “Fikrim yok” yanıtını verenlerin oranı yüzde 22,5 oldu.

Cumhurbaşkanlığı anketinden çarpıcı sonuçlar! Dikkat çeken isim - 4. Resim

Ankette, daha sonra katılımcılardan, Erdoğan ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş arasında tercih yapmaları istendi. Sonuçlara göre; Erdoğan’ın oyu yüzde 42 olurken, Mansur Yavaş’ı tercih edenler ise yüzde 39,4 oldu. Soruya “Fikrim yok” yanıtını verenler yüzde 18,6 olarak ölçüldü. 
Cumhurbaşkanlığı anketinden çarpıcı sonuçlar! Dikkat çeken isim - 5. Resim

Son olarak katılımcılara, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın aday olduğu seçim senaryosu gösterilerek, “Önümüzdeki Cumhurbaşkanlığı seçiminde adaylar aşağıdaki gibi olursa kime oy verirsiniz?” diye soruldu. Erdoğan’a oy vereceğini beyan edenlerin oranı yüzde 45,5 çıkarken, İmamoğlu’nu tercih edenler yüzde 36,3’te kaldı. Soruya “Fikrim yok” yanıtını verenlerin oranı yüzde 18,2 oldu. 

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Kaynak: tgrthaber.com

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