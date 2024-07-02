Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli mesajlar: Kayseri üzerinden kaos tezgahlandı!

02 Temmuz 2024 19:50 - Güncelleme : 02 Temmuz 2024 20:42

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki basına kapalı toplantıya, dün Sağlık Bakanlığına atanan Kemal Memişoğlu ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına atanan Murat Kurum da katıldı. Kabine toplantısı 2 saat 45 dakika sürdü.

YENİ KABİNE ÜYELERİNE TEBRİK

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamalarda bulundu. "Yeni kabine üyelerimizi kutluyorum" diyen Erdoğan, "Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı görevini yürütecek Murat Kurum ile Sağlık Bakanlığı görevini yürütecek Kemal Memişoğlu'na başarılar diliyorum. Görevden affını isteyen Mehmet Özhaseki ile Fahrettin Koca kardeşimize de emekleri için teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Orman yangınlarına dikkat çeken Erdoğan, "Anız ve orman yangını haberleriyle sarsıldık. Diyarbakır ve Mardin'deki yangınlarda hayatını kaybeden insanlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Yaz mevsiminin her geçen yıl daha kurak ve sıcak geçmesiyle yangın riski de artıyor. Bölücü örgütün de orman yangınlarını bir terör yöntemi olarak kullandığını biliyoruz.

"YEŞİL VATANI 7 GÜN 24 SAAT İZLİYORUZ"

Tek bir ağacın bile zarar görmemesi için var gücümüzle çalışıyoruz. Bu konuda örnek adımlar attık. Sadece filomuzdaki araç sayısını artırmadık. Üzerindeki ekipmanlar için en iyi teknolojiyi kullandık. Hali hazırda 14 Bayraktar TB2 ile yeşil vatanı 7 gün 24 saat izliyoruz. Orman yangınlarında İHA kullanan iki ülkeden biriyiz. Ormanlarımızı sürekli takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarından öne çıkanlar şöyle:

ORMAN YANGINLARI UYARISI

4 bin 744 havuz ve göletle araçlarımızın su ihtiyacını hemen karşılıyoruz. Pek çok teknolojik imkan da gücümüze güç katmaktadır. Yangınlara karşı cansiparane mücadele eden kahramanlarımıza teşekkür ediyorum. En ufak ihmalin bile büyük zararlara sebep olacağını unutmayalım.

ÇAY ALIM FİYATLARI POLEMİĞİ

Yaş çay alım fiyatının Yanında üreticilerimize destekleme primi verilmesi uygulamasını ilk kez biz başlattık. Yeni çay fabrikaları yaparak Çaykur'un kapasitesini biz artırdık. Buğday fiyatlarında ise dünya piyasasının bir hayli üzerindeyiz. TMO alım fiyatı desteklerle birlikte ton başına 359 dolar olup dünya fiyatlarından 89 dolar yüksektir. Toplam tarımsal destek bütçemizin 4'te 1'ini buğday ve arpa üreticilerimizin maliyetlerine katkı amacıyla kullanıyoruz.

'HER ZAMAN ÇİFTÇİMİZİN YANINDAYIZ'

Çiftçimizin ürününü en hızlı şekilde almak ve gerekli depolamayı yapmak, zamanında ödemesini yapmak için gayret gösteriyor. Milletimizin efemsi olan çiftçimizi mağdur etmeyiz. Buradan siyasi rant devşirilmesine izin vermeyiz. Tüm imkanlarımızla yanlarında olacağız. Bir kez daha çiftçilerimize hayırlı ve bereketli bir hasat sezonu diliyorum.

'İSRAİL GÖZÜNÜ KOMŞULARINA DİKTİ'

Lübnan'a yönelik tehdit dilinin artması bizi endişelenmektedir. Batı destek verdikçe ve İslam alemi de sessiz kaldıkça Netanyahu denen caninin işgal politikasına devam edeceği anlaşılıyor. Türkiye olarak ilk günden beri bunun Gazze ile sınırlı kalmayacağını dile getirdik. İran'la yaşanan füze gerilimi, İsrail'in Lübnan'a yönelik artan saldırıları bizi haklı çıkardı. Karşımızda devlet adamı vasfının asgari şartlarını dahi karşılamayan, gözü dönmüş, akılını vicdanını kaybetmiş bir katil vardır. Masumların kanından beslenen bu zalim, kendi vatandaşlarının güvenliğini daha hiçe saymaktadır. İsrail saldırganlığı durdurulmadıkça bölgemizdeki hiçbir devlet kendini emniyette hissedemez.

Ankara'nın güvenliğini, Kudüs'ün, Ramallah'ın güvenliğinden ayrı göremeyiz. Dış politikada atacağımız adımları da bu gerçekler ekseninde planlıyoruz. Komşularımızdan başlayarak bölgemizdeki tüm aktörlerle münasebetlerimizi ilerletmeye devam ediyoruz. Bu çabalarımızın somut çıktılarını birçok yerde gördük. Suriye'deki ihtilafa siyasi çözüm bulmak için çok uğraştık. Astana'da rejim ve muhalefetin aynı çizgide buluşması için çabaladık. Sahada bazı konularda müspet neticeler de aldık. Sulhe ve sükunete hizmet edecek ilave adımlar atılması mümkündür. Bizim kimsenin toprak bütünlüğünde gözümüz yoktur."

'SİNSİ TUZAĞA DÜŞMEYECEĞİZ'

Kayseri'de iğrenç bir taciz vakası üzerinden kaos tezgahlandı. Sinsi tuzağa düşmeyeceğiz. 474 provokatör gözaltına alındı. Bizim kimsenin toprağında ve egemenliğinde gözümüz yok. Fitne teşebbüsleri boşa çıktı. Biz yalnızca bölücülere karşı vatanımızı koruyoruz ve koruyacağız. Suriyeli kardeşlerimizin gönüllü ve onurlu geri dönüşlerini bugüne kadar hep teşvik ettik.

Türkiye dostlarını yarı yolda bırakan bir devlet değildir. Tek parti zihniyeti, Azerbaycanlı kardeşlerimizi Sovyetlere teslim ederek ülkemize Boraltan Köprüsü faciasını yaşatmıştı. 44 gün süren vatan muharebesinde Azerbaycan'a sağladığımız güçlü destekle aynı zamanda tek parti yönetiminin ülkemize bulaştırdığı utanç lekesini de temizledik."