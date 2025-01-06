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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı! Memur ve emekli maaşları gündemde

Editör: Merve Yaz / Kaynak: Anadolu Ajansı
06 Ocak 2025 16:06 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 16:11
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Erdoğan başkanlığında toplandı! Memur ve emekli maaşları gündemde

Yeni yılın ilk Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın başkanlığında toplandı. Emekli ve memurun gözü kulağı kabine sonrası Erdoğan'ın açıklamalarında olacak.

CumhurbaşkanıErdoğan​ başkanlığında bugün yılın ilk kabine toplantısıBeştepe​'de başladı. Toplantının öncelikli gündeminde memur ve emekli maaşlarına yapılması beklenen refah payı artışı ile Suriye’deki gelişmeler var.

MEMURA REFAH PAYI, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI

Öte yandan toplantıda memura refah payı, en düşük emekli maaşına artış ihtimalleri de masaya yatırılacak ve düzenlemenin bütçe üzerindeki etkisi değerlendirilecek.

SURİYE'DE SON GELİŞMLER

Suriye’deki son gelişmeler de Kabine’de görüşülecek. Suriye’nin yeniden imarına katkı sağlamak için giden bakanlık heyetlerinin yaptığı çalışmalar; altyapı, enerji ve tarım olmak üzere yapılması planlanan faaliyetler gözden geçirilecek. Ayrıca Suriyelilerin ülkelerine güvenli ve onurlu geri dönüş sürecine ilişkin son durumda ele alınacak.

İSRAİL VE GAZZE ARASINDA ATEŞKES

İsrail’in Gazze saldırıları ve ateşkesin sağlanması için atılan adımların yanı sıra terörle mücadele operasyonlarında gelinen aşamaya ilişkin bilgilendirme de yapılacak. Toplantı sonrasında Cumhurbaşkanı Erdoğan Millete Sesleniş konuşması için kameraların karşısına geçecek.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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