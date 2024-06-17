Cumhurbaşkanlığı YİK Üyesi Şahin'den Özgür Özel'e çağrı: Leke sürecek sözlerden kaçınmalı

17 Haziran 2024 17:21 - Güncelleme : 17 Haziran 2024 17:22

Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) Üyesi Mehmet Ali Şahin; kurban kesmek gibi, aradaki dargınlıkları ve kırgınlıkları da kesmek gerektiğini vurgulayarak, siyasette yaşanan normalleşmeye dikkat çekti.

"ÜLKEMİZDE SİYASET GERÇEKTEN NORMAL BİR ZEMİNDE YAPILSIN"

Şahin şu ifadeleri kullandı:

"Daha önceki bayramlardan önce böyle bir normalleşme pek görmemiştik. Ana muhalefet partisi Genel Başkanı Özgür Özel, Cumhurbaşkanımızı ziyaret etti, o da mukabil olarak iadeyi ziyarette bulundu. Güzel bir şey. Bayram öncesi siyasette daha önce görmediğimiz bu karşılıklı yumuşama, vatandaşa, siyasi parti tabanlarına da yansıdı. Dolayısıyla bayramlar beklemiş olduğumuz o güzelliği birlikte yakalamamıza sebep oldu. Cumhurbaşkanımız bu karşılıklı ziyaretlerden sonra bir değerlendirmede bulunarak 'Kelebeğin ömrü kadar olmamalıdır, bu siyasetteki yumuşamalar ve normalleşmeler. Uzun sürmeli' demişti. Gerçekten bu karşılıklı ziyaretler ve normalleşmeler uzun süreli olmalı ki, ülkemizde siyaset gerçekten normal bir zeminde yapılsın.

"NORMALLEŞMENİN DEVAMINA LEKE SÜRECEK BÖYLESİ SÖZLERDEN DE KAÇINMAK GEREKİR"

Sayın Özel, Cumhurbaşkanımızın iadeyi ziyaretinden sonra İstanbul'a gitti ve İBB Başkanı yanında açıklama yaptı. Burada dedi ki, '(Devlet Bahçeli'ye hitaben) Siz suç ortağınıza bizi doğrultuyorsunuz.' Kim suç ortağı AK Parti. Yani AK Parti'yi suç işlemiş bir örgüt olarak tanımladı. Özgür beyi yakinen tanırım, biraz uzun konuşur ve güzel de konuşur. Ama siyasette uzun konuşmak her zaman iyi netice vermeyebilir. Öz ve sözünün amacına ulaştıktan sonra orada bırakacaksınız. Daha sonra partimizin sözcüsü Ömer Çelik, 'Sayın Genel Başkan siz bir süre önce AK Parti'yi ziyaret ettiniz. Bir suç örgütünü mü ziyaret ettiniz? Recep Tayyip Erdoğan beyi siz kendi makamınızda kabul ettiniz. Bir suç örgütünün genel başkanını mı acaba kabul ettiniz' diyerek bir soru sordu. İşte bu sorunun altında kalmamak için bu normalleşmenin devamına leke sürecek böylesi sözlerden de kaçınmak gerekir"