Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

03 Temmuz 2024 05:04 - Güncelleme : 03 Temmuz 2024 05:19

TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, A Milli Futbol Takımı'nı tebrik etti

Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz'ın vekalet etmesine dair tezkere, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Tezkereye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 3-4 Temmuz'da Kazakistan Cumhuriyeti'ne, 6 Temmuz'da Azerbaycan Cumhuriyeti'ne ziyarette bulunacağından, dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın 106'ncı maddesi uyarınca Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.