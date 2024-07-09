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Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Editör: Şule Altınel / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
09 Temmuz 2024 00:58 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 01:04
Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletlerine yapacağı ziyaretler nedeniyle Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 9-11 Temmuz tarihlerinde Amerika Birleşik Devletleri'ne ziyaret gerçekleştirecek. 

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkereye göre, 9-11 Temmuz tarihlerinde Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek. 

Resmi Gazete'de yayımlanan tezkerede kararın, Anayasa'nın 106. Maddesi gereğince alındığı kaydedildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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