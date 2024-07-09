Danışman Taner Ay, Kılıçdaoğlu'nun hesabından doktoru taciz etti! Savunması 'yok artık' dedirtti

09 Temmuz 2024 17:31 - Güncelleme : 09 Temmuz 2024 17:37

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş'ten ortak açıklama: Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder

Son dakika | Kemal Kılıçdaroğlu ve Ayşe Ateş'ten ortak açıklama: Bu dava kim vurduya giderse ülke kaybeder

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş buluştu: "Yabancı birisi değil!"

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş buluştu: "Yabancı birisi değil!"

İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya danışmanı Taner Ay, Kılıdçaroğlu’nun sosyal medya hesapları üzerinden bir kadını taciz ettiği iddia edildi.

Gerçek Gündem’in haberine göre; Ay’ın tacize uğrayan kadının Ay’a ait hesapları engellemesinden sonra Kılıçdaroğlu’nun hesabından yazdığı ifade edildi.

ARACINA NOT BIRAKTI

Doktorun ailesi kızlarının yaşadığı durumu araştırmaya başladı. Bunu duyan Ay, geçen hafta doktorun arabasının yanına gitti. Önce araca bir not bıraktı. Ardından camını kırdı.

İDDİALARI YALANLADI

Doktoru taciz etmediğini iddia eden Ay, “Ben bu doktora çok güvendim.

Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O da sayfalarda bazı işlemler yapıyordu.

O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım” dedi.

"SİYASİ BİR KUMPAS"

“Bu konu çok karışık” diyen Ay, “Tarafıma yönelik siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası var.

Doktorun yıpranmasını istemiyorum. Kendisi de bir şeylerden korktuğu için böyle şikayet yaptı.

Arabanın yanına gittiğim doğru. Not bıraktım, camı kırdım” diye konuştu.