Danışman Taner Ay, Kılıçdaoğlu'nun hesabından doktoru taciz etti! Savunması 'yok artık' dedirtti
Siyasi kulisleri karıştıran bir iddia ortaya atıldı. CHP eski Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun danışmanı Taner Ay'ın, yine Kılıçdaroğlu'nun sosyal medya hesabından bir doktora taciz mesajları attığı öne sürüldü. Genç doktor soluğu emniyette alırken, iddiaları reddeden Ay “Ben bu doktora çok güvendim. Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona verdim. Tarafıma yönelik siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası var” ifadelerini kullandı.
İddiaya göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun sosyal medya danışmanı Taner Ay, Kılıdçaroğlu’nun sosyal medya hesapları üzerinden bir kadını taciz ettiği iddia edildi.
Gerçek Gündem’in haberine göre; Ay’ın tacize uğrayan kadının Ay’a ait hesapları engellemesinden sonra Kılıçdaroğlu’nun hesabından yazdığı ifade edildi.
ARACINA NOT BIRAKTI
Doktorun ailesi kızlarının yaşadığı durumu araştırmaya başladı. Bunu duyan Ay, geçen hafta doktorun arabasının yanına gitti. Önce araca bir not bıraktı. Ardından camını kırdı.
İDDİALARI YALANLADI
Doktoru taciz etmediğini iddia eden Ay, “Ben bu doktora çok güvendim.
Kemal Bey’in sosyal medya hesaplarının şifresini ona ben verdim. O da sayfalarda bazı işlemler yapıyordu.
O mesajları kendisi atmış. Ben atmadım” dedi.
"SİYASİ BİR KUMPAS"
“Bu konu çok karışık” diyen Ay, “Tarafıma yönelik siyasi bir kumpas ve karalama kampanyası var.
Doktorun yıpranmasını istemiyorum. Kendisi de bir şeylerden korktuğu için böyle şikayet yaptı.
Arabanın yanına gittiğim doğru. Not bıraktım, camı kırdım” diye konuştu.