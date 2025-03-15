DEM heyeti ne zaman Erdoğan’la görüşecek? TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik açıkladı

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, DEM Partisi İmralı heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı'ya yeniden gidebileceğini söyledi. Atik, ayrıca DEM Partisi heyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la da ne zaman görüşeceğini paylaştı...

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, "Sırrı Süreyya Önder ile Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında bir diyalog geçti iftar yemeğinde. Randevulaşma bayram sonrasına kalacak diye biliyorum. DEM heyeti İmralı'ya yeniden gidebilir. Cumhurbaşkanı Erdoğan özellikle son birkaç haftadır yaptığı açıklamalarda destek verdiğini belirtti. Bizzat topu ayağına aldı. Süreci ileriye taşıyabilecek adımlar atabilir. Süreçte biraz daha söylem ve eylem düzeyinde öne çıktığını göreceğiz diye tahmin ediyorum." dedi.

https://x.com/tgrthabertv/status/1900643389785219450

“DEM TABANINI İKNA EDER”

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik, “9. Yargı Paketi kapsamında bazı adımlar atılacağı söylendi. Süreç olumlu ilerlerse devletin de bazı adımlar atacağını tahmin etmek zor değil” diye konuştu.

Demirtaş’a da dikkat çeken Atik, "Selahattin Demirtaş'ın sürece desteği DEM tabanını ikna eder. Türkiye'de artık bölünme diye bir şey yok."