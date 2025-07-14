DEM İmralı heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek! Tarih belli oldu

PKK'nın silah bırakmasının ardından DEM Parti'nin İmralı heyeti temaslarını sürdürüyor. Heyet, hafta içerisinde Özgür Özel, Devlet Bahçeli ve Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Görüşmelerin tarihleri de belli oldu.

Eli kanlı terör örgütü PKK'nın silah bırakmasının ardından DEM Parti İmralı Heyeti'nin temasları devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulacak komisyonla birlikte eş zamanlı olarak siyasi partileri ziyaret edeceği öğrenilen heyetin, görüşme tarihleri de açıklandı.

BAHÇELİ, DAVUTOĞLU VE ÖZEL...

İmralı Heyeti'nin 16 Temmuz Çarşamba günü MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geleceği bildirildi. Heyet aynı gün Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ile de temas kuracak. Heyet 17 Temmuz Perşembe günü Özgür Özel'i ziyaret edecek.

TARİHLER BELLİ OLDU

Heyetin ziyaret programı şöyle:

16 TEMMUZ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu

Saat: 12.00

Yer: Gelecek Partisi Genel Merkezi

Saat: 12.00 Yer: Gelecek Partisi Genel Merkezi MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli

Saat: 14.00

Meclis Grup Odası

17 TEMMUZ