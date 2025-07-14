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 | Baran Aksoy

DEM İmralı heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek! Tarih belli oldu

PKK'nın silah bırakmasının ardından DEM Parti'nin İmralı heyeti temaslarını sürdürüyor. Heyet, hafta içerisinde Özgür Özel, Devlet Bahçeli ve Ahmet Davutoğlu ile görüşecek. Görüşmelerin tarihleri de belli oldu.

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KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.07.2025
saat ikonu 09:24
|
GÜNCELLEME:
14.07.2025
saat ikonu 10:08

Eli kanlı terör örgütü 'nın silah bırakmasının ardından DEM Parti İmralı Heyeti'nin temasları devam ediyor. Terörsüz Türkiye süreci kapsamında TBMM'de kurulacak komisyonla birlikte eş zamanlı olarak siyasi partileri ziyaret edeceği öğrenilen heyetin, görüşme tarihleri de açıklandı.

BAHÇELİ, DAVUTOĞLU VE ÖZEL...

İmralı Heyeti'nin 16 Temmuz Çarşamba günü MHP lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geleceği bildirildi. Heyet aynı gün Gelecek Partisi Genel Başkanı ile de temas kuracak. Heyet 17 Temmuz Perşembe günü Özgür Özel'i ziyaret edecek.

DEM İmralı heyeti, Bahçeli ve Özel'i ziyaret edecek! Tarih belli oldu

TARİHLER BELLİ OLDU

Heyetin ziyaret programı şöyle:

16 TEMMUZ

  • Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu
    Saat: 12.00
    Yer: Gelecek Partisi Genel Merkezi
  • MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli
    Saat: 14.00
    Meclis Grup Odası

17 TEMMUZ

  • CHP Genel Başkanı Özgür Özel
    Saat: 13.00
    Yer: CHP Genel Merkezi
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ETİKETLER
#devlet bahçeli
#barış
#ahmet davutoğlu
#dem parti
#siyasi partiler
#Pkk
#İmralı Heyeti
#Politika
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