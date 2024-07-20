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DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanı gözaltına alındı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: Anadolu Ajansı
20 Temmuz 2024 12:13 - Güncelleme : 20 Temmuz 2024 12:18
DEM Parti Adıyaman merkez ilçe başkanı gözaltına alındı

Adıyaman'da, DEM Parti Merkez İlçe Başkanı Yusuf Ö., Türkiye Cumhuriyeti aleyhine yaptığı açıklamalar nedeniyle gözaltına alındı.

Adıyaman İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Yusuf Ö'nün dünkü basın açıklamasında terör örgütü PKK'nın propagandasını yaptığı ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti aleyhinde açıklamalarda bulunduğu gerekçesiyle çalışma yürüttü.

GÖZALTINA ALINDI

Savcılık talimatı ile harekete geçen ekipler, Özperçin'i adresine düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. 

Gözaltına alınan Yusuf Ö, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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