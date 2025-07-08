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 | Özge Sönmez

DEM Parti, Erdoğan'a iletti! Kritik görüşmede Abdullah Öcalan isteği

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, DEM Parti heyetini kabul etti. Terörsüz Türkiye için kritik temaslar sürerken, dün gerçekleşen görüşmenin de detayları ortaya çıktı. DEM Parti heyetinin teröristbaşı Abdullah Öcalan'la ilgili istekleri kulislere yansıdı. İşte detaylar...

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DEM Parti, Erdoğan'a iletti! Kritik görüşmede Abdullah Öcalan isteği
KAYNAK:
Türkiye Gazetesi
|
GİRİŞ:
08.07.2025
saat ikonu 10:28
|
GÜNCELLEME:
08.07.2025
saat ikonu 10:36

Cumhurbaşkanı dün heyetinde yer alan TBMM Başkanvekili ve Van Milletvekili ile Şanlıurfa Milletvekili 'ı kabul etti. 15.00'te başlayan görüşme yaklaşık 1 saat sürerken, kabulde AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala ile MİT Başkanı İbrahim Kalın da yer aldı. Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili kritik temaslar devam ederken, “tarihi” olarak nitelendiren görüşmenin detayları da belli oldu.

DEM PARTİ HEYETİ'NİN ERDOĞAN'DAN İSTEĞİ

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, DEM heyetinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan bir isteği olduğu öğrenildi. Buna göre, Pervin Buldan ve Mithat Sancar’ın, sadece DEM heyetinin değil; akademisyenlerden, yazarlardan ve kanaat önderlerinden oluşan bir heyetin de ’ı ziyaret etmesi şeklindeki isteklerini Erdoğan’a ilettikleri öğrenildi.

DEM Parti, Erdoğan'a iletti! Kritik görüşmede Abdullah Öcalan isteği

"KARŞILIKLI İRADE DEVAM EDİYOR"

Dem Parti'den yapılan ilk açıklamada, "DEM Parti Heyeti üyelerimiz Pervin Buldan ve Mithat Sancar, bugün Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la Beştepe’de görüştü. Heyetimiz, sürecin geldiği yeni aşama ve bundan sonra yapılacaklar konusunda görüş ve önerilerini aktardı. Görüşmede, sürecin ilerlemesi konusunda karşılıklı iradenin devam ettiği vurgulandı" denildi.

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#recep tayyip erdoğan
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