DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer: Bakırhan: Lütfen bu süreci önemseyin

05 Ocak 2025 00:43 - Güncelleme : 05 Ocak 2025 00:46

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, Mersin'de dayanışma yemeğine katıldı. Bakırhan, “Bu sürecin barışa ve çözüme evrilmesini istiyoruz. DEM Parti olarak söylediğimiz her söz ve attığımız her adıma dikkat ediyoruz” dedi.

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan​, partisince düzenlenen dayanışma yemeğine katıldı. Kentteki bir düğün salonunda düzenlenen programda konuşan Bakırhan, DEM Parti​ heyetinin terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan ziyaretine ilişkin, görüşmenin kıymetli ve önemli olduğunu söyledi.

“BARIŞ ONA İNANMAKLA OLUR”

Bakırhan, süreçten umutlu olduğunu belirterek, "Bu sürecin barışa ve çözüme evrilmesini istiyoruz. DEM Parti olarak söylediğimiz her söz ve attığımız her adıma dikkat ediyoruz. Niye; çünkü barış​ ciddiyet, samimiyet gerektiriyor. Barış ona inanmakla olur." diye konuştu.

“LÜTFEN BU SÜRECİ ÖNEMSEYİN”

Bakırhan, sürecin barışa evrilmesi için gece gündüz çalıştıklarını ve çalışmaya devam edeceklerini bildirerek, "Sizden de beklentimiz lütfen bu süreci önemseyin"." dedi.

Programa, DEM Parti Grup Başkanvekili Sezai Temelli, DEM Parti Mersin Milletvekili Ali Bozan ve partililer katıldı.