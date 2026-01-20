DEM Parti grup toplantısını Suriye sınırı Nusaybin'de yapacak

DEM Parti, bugün yapılacak haftalık TBMM grup toplantısıyla ilgili önemli bir karar aldı. Parti, Suriye’de YPG ile ordu arasındaki çatışmalara dikkat çekmek amacıyla Suriye sınırındaki Nusaybin’de toplanma kararı aldı.

Sınır hattına çok yakın konumda olan Sınır Parkı’nda yapılacak DEM Parti grup toplantısı için partinin Basın Bürosu açıklama yaptı.

YÜRÜYÜŞ DE YAPILACAK

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “20 Ocak Salı günü yapılacak grup toplantımızın yeri değiştirilmiştir. Grup Toplantımız TBMM yerine Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapılacaktır. Grup Toplantımız, Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından gerçekleştirilecektir.” ifadeleri yer aldı.

Grup toplantısının Midyat Yolu Cad. Demiryolu Kavşağı’nda yapılacağının bilgisi verilen açıklamada “Toplanma yerinden Sınır Parkı’na yürüyüş yapılacak ve Sınır Parkı’nda Grup Toplantısı gerçekleştirilecektir.” denildi.