 | Selahattin Demirel

DEM Parti grup toplantısını Suriye sınırı Nusaybin'de yapacak

Suriye'de ordunun YPG ile mücadelesi sürerken DEM Parti'den önemli bir karar alındı. Parti bu haftaki grup toplantısını Mardin'e bağlı Nusaybin'de yapacağını duyurdu. Suriye sınırında yer alan ilçedeki toplantıyla komşu ülkedeki YPG mücadelesine dikkat çekilecek.

DEM Parti grup toplantısını Suriye sınırı Nusaybin'de yapacak
DEM Parti, bugün yapılacak haftalık TBMM grup toplantısıyla ilgili önemli bir karar aldı. Parti, Suriye’de YPG ile ordu arasındaki çatışmalara dikkat çekmek amacıyla Suriye sınırındaki Nusaybin’de toplanma kararı aldı.

Sınır hattına çok yakın konumda olan Sınır Parkı’nda yapılacak DEM Parti grup toplantısı için partinin Basın Bürosu açıklama yaptı.

YÜRÜYÜŞ DE YAPILACAK

Sosyal medya üzerinden yapılan açıklamada “20 Ocak Salı günü yapılacak grup toplantımızın yeri değiştirilmiştir. Grup Toplantımız TBMM yerine Mardin’in Nusaybin ilçesinde yapılacaktır. Grup Toplantımız, Eş Genel Başkanlarımız Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan tarafından gerçekleştirilecektir.” ifadeleri yer aldı.

Grup toplantısının Midyat Yolu Cad. Demiryolu Kavşağı’nda yapılacağının bilgisi verilen açıklamada “Toplanma yerinden Sınır Parkı’na yürüyüş yapılacak ve Sınır Parkı’nda Grup Toplantısı gerçekleştirilecektir.” denildi.

