DEM Parti Adalet Bakanı ile görüşecek! Tarih belli oldu

Son dakika haberi: DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret edecek. Görüşmenin tarihi ve saati belli oldu. İşte ayrıntılar...

Geçen hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen DEM Parti, heyet halinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret edecek.

GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yılmaz Tunç'un DEM Parti heyeti ile cuma günü saat 14.00'te görüşeceği bildirildi. Kritik görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hukuki zeminde atılacak adımlar masaya yatırılacak.

DEM PARTİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Meclis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de Adalet Bakanı ile yapılacak görüşmeye ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Koçyiğit, "Tabii ki çok önemli bir görüşme. Sonuçta Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra Adalet Bakanı'na gidiyoruz. Görüşeceğimiz meselelerin başında da Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılması, koşullarının hızla düzeltilmesi gibi başlıklar var. Adalet mekanizmasında Kürt sorununun çözümüne dair sıkıntıların hızla ortadan kaldırılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Gülistan Koçyiğit'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşme barış ve demokratik toplum çağrısını yeni bir aşamaya taşıyan yeni bir eşikti. Bu anlamda memnuniyetimizi dile getirmek isterim. Sürecin aksayan ve tıkanan yönleri ele alındı.

"ÖCALAN'IN TECRİTİ KALDIRILMALI"

Barışı ve çözümü mümkün kılacak en önemli adımları atacak olan Abdullah Öcalan'dır. Madem silahlar susacak, o zaman neden Öcalan tecrit altında tutulsun?

"MECLİS UMUT HAKKI İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

DEM Parti'nin ne beklediği çok açık, muğlaklık yok. Meclis'in sessizliği ise kaygı verici. DEM Parti olarak demokratik uzlaşmayı temel bir yöntem olarak ele alıyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşme gibi bir sorumluluğumuz var. Türkiye halklarının en önemli ihtiyacı barıştır. Meclis bunun için elini taşın altına koymalıdır. Öcalan için umut hakkı talep ediyoruz.

PKK SİLAH BIRAKACAK MI?

Öcalan'ın çağrısı hem hükümete hem PKK'ya hem de Türkiye halklarınadır. PKK silah bırakma konusunda tereddüt etmediğini bildirdi. 'Silah bırakmak istiyoruz, kongreyi toplamak istiyoruz ama güvenlik ve bazı koşullarından yoksunuz diyorlar. Bu koşullardan biri de Öcalan'ın özgürlüğü' diyorlar.

Bu süreci yürütenler hükümet, Kandil ve İmralı. İmralı heyeti Adalet Bakanı ile görüştükten sonra İmralı'ya gitmek için tekrardan bir başvuru yapılacak ancak kesinleşmiş bir takvim yok."