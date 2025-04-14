Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

DEM Parti Adalet Bakanı ile görüşecek! Tarih belli oldu

Son dakika haberi: DEM Parti heyeti, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret edecek. Görüşmenin tarihi ve saati belli oldu. İşte ayrıntılar...

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
DEM Parti Adalet Bakanı ile görüşecek! Tarih belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
14.04.2025
saat ikonu 12:01
|
GÜNCELLEME:
14.04.2025
saat ikonu 12:35

Geçen hafta Beştepe'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen DEM Parti, heyet halinde Adalet Bakanı Yılmaz Tunç'u ziyaret edecek.

GÖRÜŞMENİN TARİHİ BELLİ OLDU

Adalet Bakanlığından yapılan açıklamada, Bakan Yılmaz Tunç'un DEM Parti heyeti ile cuma günü saat 14.00'te görüşeceği bildirildi. Kritik görüşmede "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin hukuki zeminde atılacak adımlar masaya yatırılacak.

DEM PARTİ'DEN DE AÇIKLAMA GELDİ

Meclis'te gündeme ilişkin açıklamalarda bulunan DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Koçyiğit de Adalet Bakanı ile yapılacak görüşmeye ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Koçyiğit, "Tabii ki çok önemli bir görüşme. Sonuçta Cumhurbaşkanı ile görüştükten sonra Adalet Bakanı'na gidiyoruz. Görüşeceğimiz meselelerin başında da Abdullah Öcalan'ın tecridinin kaldırılması, koşullarının hızla düzeltilmesi gibi başlıklar var. Adalet mekanizmasında Kürt sorununun çözümüne dair sıkıntıların hızla ortadan kaldırılmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

DEM Parti Adalet Bakanı ile görüşecek! Tarih belli oldu

Gülistan Koçyiğit'in açıklamalarından satır başları şöyle:

"Geçen hafta Sayın Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşme barış ve demokratik toplum çağrısını yeni bir aşamaya taşıyan yeni bir eşikti. Bu anlamda memnuniyetimizi dile getirmek isterim. Sürecin aksayan ve tıkanan yönleri ele alındı.

"ÖCALAN'IN TECRİTİ KALDIRILMALI"

Barışı ve çözümü mümkün kılacak en önemli adımları atacak olan Abdullah Öcalan'dır. Madem silahlar susacak, o zaman neden Öcalan tecrit altında tutulsun?

"MECLİS UMUT HAKKI İÇİN ELİNİ TAŞIN ALTINA KOYMALI"

DEM Parti'nin ne beklediği çok açık, muğlaklık yok. Meclis'in sessizliği ise kaygı verici. DEM Parti olarak demokratik uzlaşmayı temel bir yöntem olarak ele alıyoruz. Toplumun her kesimiyle görüşme gibi bir sorumluluğumuz var. Türkiye halklarının en önemli ihtiyacı barıştır. Meclis bunun için elini taşın altına koymalıdır. Öcalan için umut hakkı talep ediyoruz.

PKK SİLAH BIRAKACAK MI?

Öcalan'ın çağrısı hem hükümete hem PKK'ya hem de Türkiye halklarınadır. PKK silah bırakma konusunda tereddüt etmediğini bildirdi. 'Silah bırakmak istiyoruz, kongreyi toplamak istiyoruz ama güvenlik ve bazı koşullarından yoksunuz diyorlar. Bu koşullardan biri de Öcalan'ın özgürlüğü' diyorlar.

Bu süreci yürütenler hükümet, Kandil ve İmralı. İmralı heyeti Adalet Bakanı ile görüştükten sonra İmralı'ya gitmek için tekrardan bir başvuru yapılacak ancak kesinleşmiş bir takvim yok."

ETİKETLER
#türkiye
#recep tayyip erdoğan
#Ağrı Dağı
#dem
#dem parti
#adalet bakanı yılmaz tunç
#Polİtİka
#Gülistan Koçyiğit
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.