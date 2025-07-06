DEM Parti heyeti İmralı'ya gidiyor!

DEM Parti heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na gitti. Gündemde terör örgütünün silah bırakması var. İşte detaylar...

DEM Parti heyetinden Mithat Sancar, Pervin Buldan ve Faik Erol bugün İmralı Adası'nda terör örgütü ele başı Abdullah Öcalan'la görüşecek. Görüşmenin ana konusu PKK'nın silah bırakma kararı olacak. Öcalan'ın, bu görüşme neticesinde fesih sürecine ilişkin kritik bir mesaj vermesi beklenirken heyetin daha sonra hafta içinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile de bir araya gelmesi bekleniyor.

BU HAFTA SİLAH BIRAKABİLİRLER

Terör örgütüne yakın kaynaklar, silahların imhası için tüm hazırlıkların tamamlandığını öne sürdü. PKK'nın bu hafta Süleymaniye'de silah bırakma sürecinin resmen başladığını açıklamaları bekleniyor.

DEM PARTİ'NİN SON ZİYARETİ

DEM Partisi heyeti, en son 18 Mayıs tarihinde İmralı Adası’na giderek Abdullah Öcalan ile görüştü. Bu ziyaret, heyetin beşinci ziyareti olup, Pervin Buldan ve Faik Özgür Erol tarafından gerçekleştirilmişti. Yaklaşık 2,5 saat süren görüşme sonucunda Öcalan’ın sürece ilişkin umutlu olduğu bilgisi paylaşılmıştı.

