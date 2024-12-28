DEM Parti heyeti İmralı'ya gitti! Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan Öcalan ile görüşüyor.

28 Aralık 2024 11:45 - Güncelleme : 28 Aralık 2024 12:11

DEM Parti Milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan, İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşüyor.

Son dakika | DEM Parti ile Abdullah Öcalan görüşmesine onay çıktı! İmralı'ya gidecek iki isim belli oldu

Son dakika | DEM Parti ile Abdullah Öcalan görüşmesine onay çıktı! İmralı'ya gidecek iki isim belli oldu

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, dün yaptığı açıklamada İmralı​'yı ziyaret etmek isteyen DEM Parti​ heyetine izin verildiğini duyurdu. Bakan Tunç, ziyarete ilişkin olarak yaptığı açıklamada "DEM'lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik. Hava şartlarına göre yarın ya da pazar günü İmralı'ya gidecekler. DEM heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan​ olacak" ifadelerini kullandı.

DEM PARTİ HEYETİ İMRALI'DA

Adalet Bakanlığı'ndan izin çıkmasının ardından DEM parti milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan’ın bugün İmralı'ya gitti. İki isim Abdullah Öcalan ile görüşüyor.

SÜREÇ NASIL BAŞLADI?

Görüşme süreci MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim'de yaptığı çağrı ile başlamıştı. Bahçeli, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı açıklamada "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti Grup Toplantısı'nda konuşsun, terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın. Bu dirayet ve kararlılığı gösterirse, 'umut hakkı'nın kullanımıyla ilgili yasal düzenlemenin yapılması ve bundan yararlanmasının önü de ardına kadar açılsın." ifadelerine yer vermişti.

26 Kasım'da DEM Parti, terör örgütü elebaşı Abdullah Öcalan’la İmralı’da görüşme yapabilmek için Adalet Bakanlığı’na başvuruda bulundu. 27 Aralık'ta ise Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Parti'nin görüşme talebine olumlu yanıt verildiğini açıkladı.