DEM Parti heyetinde Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

İstanbul
DEM Parti Eş Genel Başkanları'nın da yer aldığı heyet Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Heyet burada Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok isimle görüşecek.
DEM Parti heyeti, Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Heyet; Ekrem İmamoğlu, Van önceki dönem Belediye Eşbaşkanı Bekir Kaya, Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer, Şişli Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, TİP Hatay Milletvekili Can Atalay, siyasi tutsaklardan Ercüment Akdeniz, Halil Aksoy, Nesimi Aday ve Ahmet Saymadi ile görüşecek.
Akşam saatlerinde tamamlanacak görüşmelerin ardından DEM Eş Genel Başkanlarının açıklama yapması bekleniyor.