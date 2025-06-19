DEM Parti heyetinde Ekrem İmamoğlu'na ziyaret

DEM Parti Eş Genel Başkanları'nın da yer aldığı heyet Marmara Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na geldi. Heyet burada Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere birçok isimle görüşecek.