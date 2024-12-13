DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan gözaltına alındı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı

13 Aralık 2024 12:37 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:48

Mersin'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski il başkanlarının da olduğu öğrenildi.

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