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DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan gözaltına alındı

Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Aralık 2024 12:37 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:48
DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan gözaltına alındı

Mersin'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski il başkanlarının da olduğu öğrenildi.

İstanbul​ merkezli yürütülen bir soruşturma​ kapsamında, DEM PartiMersin​ İl Başkanı Reşat Aşan gözaltına alındı. 

6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Aralarında Reşat Aşan'ın da bulunduğu eski il başkanlarından F.D., S.G. ve A.E. ile İHD Mersin eski Şube Başkanı A.T. ve F.K., bu sabah polis tarafından gözaltına alındı.

İSTANBUL'A GÖTÜRÜLECEKLER

Şüphelilerin, soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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