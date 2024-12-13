DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan gözaltına alındı
Editör: Bengül Büyükhan / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
13 Aralık 2024 12:37 - Güncelleme : 13 Aralık 2024 12:48
Mersin'de, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında DEM Parti İl Başkanı Reşat Aşan'ın da aralarında bulunduğu 6 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında eski il başkanlarının da olduğu öğrenildi.
İstanbul merkezli yürütülen bir soruşturma kapsamında, DEM Parti Mersin İl Başkanı Reşat Aşan gözaltına alındı.
6 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI
Aralarında Reşat Aşan'ın da bulunduğu eski il başkanlarından F.D., S.G. ve A.E. ile İHD Mersin eski Şube Başkanı A.T. ve F.K., bu sabah polis tarafından gözaltına alındı.
İSTANBUL'A GÖTÜRÜLECEKLER
Şüphelilerin, soruşturma kapsamında İstanbul'a götürüleceği öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı