DEM Parti ile Abdullah Öcalan arasında bir görüşme daha! Yeniden İmralı'ya gidiyorlar

Terör örgütü PKK'nın silah yakması ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki Terörsüz Türkiye Komisyonu görüşmeleri sürerken İmralı'ya bir ziyaret daha gerçekleşti.

DEM PART HEYETİ İMRALI'YA GİTTİ

DEM Parti heyeti PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı'ya gitti.

HEYETTE KİMLER VAR?

Heyette, TBMM Başkanvekili Pervin Buldan, DEM'li Mithat Sancar ve avukat Faik Özgür Erol yer alıyor.

TERÖRSÜZ TÜRKİYE SÜRECİ NASIL BAŞLADI?

"Terörsüz Türkiye" sürecinin zemini, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın iç cepheyi tahkim etme çağrısıyla atıldı. Erdoğan'ın 1 Ekim'de Meclis'in açılışında bu çağrısını daha güçlü bir şekilde tekrar etmesinin hemen ardından MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin DEM Parti sıralarına gidip tokalaşması ve 22 Ekim'de "Örgütü lağvettiğini açıkla" diyerek Öcalan'a yaptığı tarihi çağrı, sürecin seyrini değiştirdi.

ÖCALAN'DAN SİLAH BIRAKMA ÇAĞRISI

Görüşme trafiği yoğunlaştı. DEM Parti heyeti hem İmralı ile hem de Meclis'teki partilerle temas kurdu. 27 Şubat'ta Öcalan, silah bırakılması ve örgütün feshi yönünde çağrı yaptı. Ardından PKK, 12 Mayıs'ta bu çağrıyı dikkate alarak silah bırakma ve fesih kararı aldığını duyurdu.

PKK SİLAH BIRAKTI

Son olarak 9 Temmuz'da örgüte bir çağrı daha yaparak "Silahın değil barışın gücüne inanın" diyen PKK elebaşı Öcalan, PKK'nın varlığının sona erdiğini yineledi. 11 Temmuz'da 30 kişilik PKK'lı grup silah yaktı. Devam eden süreçte TBMM'de komisyon kurulması için çalışmalar ve temaslar devam etti. TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ve MİT Başkanı İbrahim Kalın siyasi partiler ile görüşerek komisyona ve sürece ilişkin görüşmeler gerçekleştirdi.