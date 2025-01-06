DEM Parti İmralı heyeti CHP lideri Özgür Özel ile görüşecek

06 Ocak 2025 17:54 - Güncelleme : 06 Ocak 2025 18:12

Geçtiğimiz hafta terör örgütü lideri Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti temsilcilerinin TBMM temasları sürüyor. CHP lideri Özgür Özel ile görüşme tarihi belli oldu.

Demokratik Emek ve Mücadele Partisi'nin (DEM Parti) İmralı​ heyeti temaslarına yarın CHP​ ile devam edecek. CHP Genel Başkanı Özgür Özel tarafından kabul edilecek olan temsilciler izlenimlerini aktaracak.

TBMM​'DE YOĞUN TEMASLAR

Demokratik Emek ve Mücadele Partisi'nin (DEM Parti) İmralı heyeti, geçen hafta başlattığı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) temaslarına bugün üç ayrı ziyaretle devam etti. Heyet, ilk olarak Gelecek Partisi'ni ziyaret etti. Bu görüşmede, sürecin sonunda Selahattin Demirtaş'ı da ziyaret edeceklerini ifade eden heyet, kapsamlı bir açıklamanın ilerleyen günlerde yapılacağını duyurdu.

Heyetin ikinci durağı Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti) oldu. Görüşme sonrasında açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, "Olumlu bir şekilde sohbet ettik, düşüncelerimizi paylaştık. Görüşme oldukça samimi geçti," ifadelerini kullandı.

DEM heyeti, günün son ziyaretini Saadet Partisi'ne gerçekleştirdi. Bu ziyaretlerle birlikte DEM Parti​, çeşitli siyasi partilerle temaslarını sürdürerek mevcut süreçle ilgili karşılıklı fikir alışverişinde bulunmayı hedefliyor. Görüşmelerin detayları ve sürecin sonuçlarına ilişkin açıklamalar, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.