DEM Parti İmralı Heyeti Özgür Özel'i ziyaret ediyor!

Terörsüz Türkiye süreci doğrultusunda parti ziyaretlerini devam ettiren DEM Parti İmralı Heyeti, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’i ziyaret etti.

Terör örgütü PKK'nın silahları yaktığı törenin ardından DEM Parti'nin İmralı Heyeti siyasi parti liderlerini ziyaret etmeye başladı. İlk olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nu ziyaret eden DEM Parti'nin İmralı Heyeti, aynı gün MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüştü.

İmralı Heyeti, bugün de CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmek için CHP Genel Merkezine geldi.

Pervin Buldan ve Mithat Sancar'ı CHP Grup Başkanvekili Murat Emir karşıladı.