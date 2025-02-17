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 | Baran Aksoy

DEM Parti İmralı heyetinden yeni açıklama! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın talebi belli oldu

DEM Parti İmralı heyetinin görüşmeleri sürüyor. Kuzey Irak'ta temaslarına devam eden heyet, bugün Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile bir araya geldi. Görüşenin ardından heyetten dikkat çeken bir açıklama yapıldı.

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DEM Parti İmralı heyetinden yeni açıklama! Teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın talebi belli oldu
KAYNAK:
tgrthaber.com
|
GİRİŞ:
17.02.2025
saat ikonu 15:33
|
GÜNCELLEME:
17.02.2025
saat ikonu 15:48

DEM Parti'nin İmralı heyetinin Kuzey Irak’taki temasları devam ediyor. Heyette yer alan Pervin Buldan, Sırrı Süreyya Önder, Demokratik Bölgeler Partisi Eş Genel Başkanı Keskin Bayındır ve Dış İlişkiler Komisyonu üyeleri, temaslarına Erbil’de başladı.

DÜN MESAUT BARZANİ İLE GÖRÜŞTÜLER

İlk olarak Irak Kürdistan Demokrat Partisi Başkanı Mesut Barzani ile bir araya gelen heyet, yaklaşık 1 saat 45 dakika süren bir görüşme gerçekleştirdi. DEM Parti tarafından yapılan açıklamada, görüşmede PKK lideri Abdullah Öcalan ile yürütülen görüşmelere dair bilgilendirme yapıldığı ve Barzani’nin sürece ilişkin görüş ve önerilerinin alındığı belirtildi. Barzani, barış sürecinin sorunların çözümü için en doğru yol olduğunu vurgulayarak, tüm tarafların sürecin başarıyla sonuçlanması için çaba göstermesi gerektiğini ifade etti. Ayrıca, kendisinin de sürece katkı sunmaya hazır olduğunu dile getirdi. Görüşmede, Öcalan ile gerçekleştirilen iki toplantının ayrıntıları ele alındı.

BUGÜN KRİTİK BİR GÖRÜŞME DAHA OLDU

DEM Parti'nin İmralı heyeti bugün ise Erbil’de Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başkanı Neçirvan Barzani ile görüştü. Yaklaşık 1,5 saat süren toplantıda, heyet sürece dair bilgilendirme yaparken, Barzani’nin görüş ve önerileri de dinlendi.

Görüşmenin ardından heyette bulunan Keskin Bayındır bir açıklamada bulundu.

"TÜM KÜRT AKTÖRLERİ BARIŞ VE ÖZGÜRLÜĞE DESTEK VERİYOR"

Bayındır şu ifadelere yer verdi:

"Halkımızı ve Ortadoğu halklarını barış ve çözüme yönelik müjdeliyoruz. Öcalan, Kürt meselesini savaş ve çatışma zemininden çıkarıp demokrasi, hukuk ve Kürt halkının haklarının tanınması zeminine oturtmak istiyor. Tüm Kürt aktörleri, Kürt örgütleri ulusal bir ruh ve tutumla bu sürece yaklaşıyor. Tüm taraflar barış ve özgürlüğe destek vererek bu süreci değerlendiriyor"

HEYET YARIN SÜLEYMANİYE'YE GİDECEK

Öte yandan heyetin yarın ise Süleymaniye'de Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) Başkanı Bafel Talabani ve IKBY Başbakan Yardımcısı Kubat Talabani ile de görüşmesi bekleniyor.

Sıkça Sorulan Sorular

İMRALI SÜRECİ NASIL BAŞLADI?
İmralı ziyaretleri MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te yaptığı "Teröristbaşının tecridi kaldırılırsa, gelsin TBMM DEM Parti grup toplantısında konuşsun. Terörün tamamen bittiğini ve örgütün lağvedildiğini haykırsın." açıklamasının ardından gerçekleşmişti. Ardından hükümetin "Terörsüz Türkiye" olarak adlandırdığı yeni dönemde DEM heyeti siyasi parti genel başkanlarıyla görüşmüştü. Şimdi ise gözler İmralı'dan beklenen silah bırakma çağrısında...
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