DEM Parti İmralı'ya gidiyor! Heyetteki isimler belli oldu

Son dakika haberi: DEM Parti, terör örgütü PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere İmralı Adası'na doğru yola çıktı. İmralı heyetindeki değişiklik dikkat çekti.

DEM Parti ile Adalet Bakanı Yılmaz Tunç arasında geçen cuma yapılması planlanan görüşme, DEM Parti Milletvekili Sırrı Süreyya Önder'in geçirdiği rahatsızlıktan dolayı ertelenmişti. DEM heyetinin Adalet Bakanı ile yapılacak görüşmeden sonra İmralı'ya gitmesi bekleniyordu. Ancak takvimde dikkat çeken bir değişiklik yaşandı.

DEM HEYETİ İMRALI YOLUNDA

DEM Parti İmralı heyeti, PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmek üzere yola çıktı. Yoğun bakımdaki Sırrı Süreyya Önder'in yerine heyette değişiklik yapıldı.

DEM Parti'den yapılan açıklamada, "İmralı Heyeti üyesi Pervin Buldan ve Asrın Hukuk Bürosundan Avukat Faik Özgür Erol, Abdullah Öcalan’la görüşmek üzere İmralı’ya doğru yola çıktılar." denildi.

Faik Özgür Erol, Öcalan'ın PKK'ya silah bırakma çağrısı yaptığı tarihi görüşmede de yer almıştı.

İMRALI'YA 4. ZİYARET

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' süreci kapsamında DEM Parti bugüne kadar İmralı Adası'na 3 ziyarette bulundu.

DEM Parti İmralı Heyeti ilk ziyareti 28 Aralık 2024'te gerçekleştirdi. İkinci görüşme ise 22 Ocak 2025 tarihinde yapıldı. İlk 2 görüşmede İmralı heyetinde DEM Parti Milletvekilleri Pervin Buldan ile Sırrı Süreyya Önder yer almıştı.

27 Şubat 2025'te üçüncü kez Abdullah Öcalan ile görüşen İmralı heyetinde Pervin Buldan ve Sırrı Süreyya Önder'in yanı sıra Ahmet Türk, DEM Parti Eş Genel Başkanları Tuncer Bakırhan ve Tülay Hatimoğulları ile Asrın Hukuk Bürosu avukatlarından Cengiz Çiçek ve Faik Özgür Erol yer almıştı.

21 Nisan 2025'te ise İmralı'ya 4. ziyaret gerçekleşmiş olacak.