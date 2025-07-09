DEM Parti Selahattin Demirtaş için harekete geçti! İşte Meclis'e verilen dilekçe

Kobani Davası'ndan cezaevinde tutuklu bulunan Eeski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için DEM Parti'den kritik bir adım geldi. Meclis'e sunulan dilekçede Demirtaş ve diğer partililerin serbest bırakılması vurgulanarak genel görüşme talep edildi.

Terörsüz Türkiye sürecinde bugün teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın İmralı'dan yaptığı görüntülü kayıttaki çağrısı gündemin baş sırasında yerini alırken terör örgütü PKK'nın, silah bırakacağı tarih ve yer de DEM Parti tarafından açıklandı.

Açıklamada PKK'nın 11 Temmuz Cuma itibarıyla Irak'ın Süleymaniye kentinde silahları bırakacağı duyuruldu. DEM Parti eş başkanlarının da bu aşamada bulunacağı belirtildi.

AİHM KARARI HATIRLATILDI VE GENEL GÖRÜŞME İSTENDİ

Süreç ilerlerken DEM Parti'den cezaevinde tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş hakkında önemli bir hamle geldi. DEM Parti Grup Başkanvekilleri Gülistan Kılıç Koçyiğit ve Sezai Temelli tarafından TBMM Başkanlığı'na bir dilekçe verildi.

Dilekçede Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'nin Demirtaş kararı hatırlatılarak genel görüşme talebinde bulunuldu. Dilekçede şu ifadeler yer aldı:

"Türkiye’nin hukuki ve siyasi tarihinin en kritik davalarından biri olan ve kamuoyunda “Kobane Kumpas Davası” olarak bilinen davada, HDP’li eşbaşkanlar, milletvekilleri ve parti üyeleri dahil olmak üzere toplam 108 siyasetçi yargılanmaktadır.

Bu dava, esasen siyasi amaçlarla yürütülen bir yargılama süreci olup, hukuk zemininden kopuşun somut göstergelerinden biri haline gelmiştir. Kürt sorununun demokratik ve barışçıl çözümüne katkı sunan siyasetçilerin hukuka aykırı biçimde onlarca yıllık hapis cezalarına çarptırılması ve pek çoğunun uzun yıllardır tutuklu bulunması hem hukuk devleti ilkeleri hem de vicdani ve siyasi açıdan kabul edilemez bir durumdur. Bu davanın seyri ve gelinen aşamada yargılananların durumu, toplumsal barışın ve ortak yaşam iradesinin güçlenmesine yönelik çabaların önünde ciddi bir engel teşkil etmektedir.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin 8 Temmuz 2025 tarihli Selahattin Demirtaş/ Türkiye (No. 4) kararı, Selahattin Demirtaş’ın ve Kobane Kumpas Davası kapsamındaki tutuklulukların hukuka aykırılığını bir kez daha teyit etmiş; başta Sn. Demirtaş olmak üzere, bu davada tutuklu bulunan siyasetçilerin derhal serbest bırakılmalarının gerekliliğini ortaya koymuştur.

Bu bağlamda, Meclis’in bu davanın hukuki boyutlarını, siyasi arka planını ve Türkiye’de demokrasi ile insan hakları açısından yarattığı etkilerin ve yargılama boyunca meydana gelen ulusal ve uluslararası hukuk normlarına aykırılıkların kapsamlı biçimde ortaya konulması, AİHM Kararları’nın uygulanması ve verilen kararların gereği olarak dava kapsamında tutuklu yargılananların derhal serbest bırakılması için bir genel görüşme açılmasını arz ve talep ederiz."

NE OLMUŞTU?

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), tutuklu bulunan Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş için dün yeni bir ihlal kararı vermiş, Türkiye’yi toplam 35 bin 745 avro (3 bin 245 avrosu maddi, 32 bin 500 avrosu manevi zarar için / yaklaşık 1,7 milyon lira) tazminat ödemeye mahkum etmiş, ayrıca 20 bin avroluk mahkeme masrafının da Türkiye tarafından ödenmesi kararını almıştı.