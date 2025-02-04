Son dakika | DEM Parti tarih vererek duyurdu: Öcalan çağrı yapacak

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakırhan İmralı görüşmelerine dair şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan Kürt sorunun köklü ve kalıcı çözümü için demokratik bir Türkiye'nin inşası için önümüzdeki günlerde bir tarihi çağrıya hazırlanıyor. 15 Şubat mı olur sonrası mı olur bilemiyorum ama evet tarihi bir çağrı olacak. Çağrı birçok şeyi içerisinde barındırıyordur. Onu çok bilmiyorum. Ama muhtemelen bu çağrının içinde silah bırakma çağrısına benzer bir şey olabilir."