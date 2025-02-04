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Son dakika | DEM Parti tarih vererek duyurdu: Öcalan çağrı yapacak

Editör: Onur Kaya / Kaynak: Gazete Duvar
04 Şubat 2025 13:25 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 14:01

Son dakika haberi: DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, İmralı görüşmelerine ilişkin konuştu. Bakırhan, "Sayın Öcalan tarihi çağrıya hazırlanıyor. 15 Şubat mı sonrası mı bilemiyoruz" dedi.

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, partisinin grup toplantısında gündeme ilişkin dikkat çeken mesajlar verdi. Grup toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevaplayan Bakırhan İmralı görüşmelerine dair şu ifadeleri kullandı:

"Öcalan Kürt sorunun köklü ve kalıcı çözümü için demokratik bir Türkiye'nin inşası için önümüzdeki günlerde bir tarihi çağrıya hazırlanıyor. 15 Şubat mı olur sonrası mı olur bilemiyorum ama evet tarihi bir çağrı olacak. Çağrı birçok şeyi içerisinde barındırıyordur. Onu çok bilmiyorum. Ama muhtemelen bu çağrının içinde silah bırakma çağrısına benzer bir şey olabilir."

Son dakika | DEM Parti tarih vererek duyurdu: Öcalan çağrı yapacak - 1. Resim

YENİ BİR GÖRÜŞME OLACAK MI?

Yakın zamanda yeni bir görüşme olup olmayacağı yönündeki soruya da cevap veren Bakırhan, "Henüz bu konuda bir netlik yok" dedi.

Detaylar geliyor...

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Kaynak: Gazete Duvar

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