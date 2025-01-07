DEM Parti Yeniden Refah Partisi ile bir araya geldi! Fatih Erbakan'ın açıklaması dikkat çekti

07 Ocak 2025 17:57 - Güncelleme : 07 Ocak 2025 18:02

DEM Parti'nin İmralı heyeti CHP ve DEVA Partisi'ni ziyaret etmesinin ardından Yeniden Refah Partisi ile de yan yana geldi. DEM Parti heyeti ile YRP'nin görüşmesi sonrası basın mensuplarına yapılan açıklamada YRP Genel Başkanı Fahit Erbakan'ın açıklamaları dikkat çekti.

DEM Parti'den CHP ve DEVA'ya ziyaret: Özgür Özel 'komisyon' önerdi, Ali Babacan Erdoğan'a çağrı yaptı

DEM Parti'den CHP ve DEVA'ya ziyaret: Özgür Özel 'komisyon' önerdi, Ali Babacan Erdoğan'a çağrı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin çıkışıyla başlayan ve son iki haftada giderek hızlanan süreç tüm hızıyla devam ediyor. 28 Aralık'ta özel izin alarak İmralı​'da terör örgütü PKK​ elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşen DEM Parti heyeti, terörist başının Türk-Kürt kardeşliğine vurgu yapıp gereken sorumluluğu almaya hazır olduğunu belirtmişti.

Pervin Buldan​, Sırrı Süreyya Önder ve Ahmet Türk'ten oluşan İmralı​ heyeti, Meclis'te ziyaret turuna başlarken bugün CHP ve DEVA Partisi'ne ziyaret gerçekleşti. İki partiyi ziyaret ettikten sonra genel başkanlığını Fatih Erbakan'ın yaptığı Yeniden Refah Partisi'ne ziyaret gerçekleşti.

"ŞİMDİLİK BU KADARIYLA YETİNİYORUM"

Görüşme sonrası açıklama yapan YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Süreçle ilgili sahip oldukları görüşleri bizlere ilettiler. Süreçle ilgili bizim taşıdığımız endişeleri ilişkin sorularımızı cevapladılar. Şimdilik bu kadarıyla yetinmek istiyorum" dedi.

Sırrı Süreyya Önder de, "Önerilerini aldık. Kendi şerh düştüğü konuları dinledik. Çok doyurucu bir görüşmeydi. Açıklama sonra. Daha tarih belli değil" ifadelerini kullandı.

ZİYARETLERİN TAMAMI...

Şimdiye kadar MHP, AK Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi ile görüşen heyet, bugün CHP ve DEVA Partisi ile görüşmüştü.