DEM Parti'de istifa depremi! Belediye başkanı partisinden ayrıldığını duyurdu

25 Aralık 2024 21:47 - Güncelleme : 25 Aralık 2024 21:50

Mardin'in Kızıltepe ilçesinin Belediye Başkanı Zeyni İpek, yaptığı yazılı açıklamayla, üyesi olduğu DEM Parti'den istifa ettiğini duyurdu. İpek, belediye başkanlığı görevine bağımsız olarak devam edeceğini belirtti.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Mardin'in Kızıltepe​ ilçesinin Belediye Başkanı​ seçilen Zeyni İpek, partisinden istifa ettiğini duyurdu. İpek açıklamasında belediye yönetimini ele geçirmeyi amaçlayan bir grup tarafından tehdit edildiğini ve bu kişilerin özel görüntülerini medyada paylaşmakla şantaj yaptığını ifade etti. Bu durumun, kendisini istemediği halde partisinden ayrılmaya mecbur bıraktığını vurguladı.

"Belediye bünyesinde beraber çalışmaya başladığım bazı kişiler tarafından bazı özel görüntülerin medyada paylaşılacağı tehdidine maruz kaldım. Şahsım nezdinde belediye yönetimini ele geçirmeyi hedef alan bu kumpas ve komployu ortadan kaldırmak ve bu kişilerle mücadele etmek adına, istemesem de üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa etme mecburiyetim hasıl olmuştur" ifadelerini kullanan İpek, en büyük iradenin halkın iradesi olduğuna inandığını dile getirdi.

DEM PARTİ'Lİ BAŞKAN BAĞIMSIZ OLARAK DEVAM EDECEK!

Bağımsız olarak görevine devam edeceğini söyleyen İpek, "Görevimi de değerli Kızıltepe halkına bağımsız olarak sunacağımı saygıyla bildiririm" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

"ŞANTAJA MARUZ KALDIM"

Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek:

"Belediye bünyesinde beraber çalışmaya başladığım bazı kişiler tarafından bazı özel görüntülerin medyada paylaşılacağı tehdidine maruz kaldım. Şahsım nezdinde belediye yönetimini ele geçirmeyi hedef alan bu kumpas ve komployu ortadan kaldırmak ve bu kişilerle mücadele etmek adına, istemesem de üyesi olduğum Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisinden istifa etme mecburiyetim hasıl olmuştur. Bu noktada en büyük iradenin halkın iradesi olduğuna inanıyorum. Bu irade ile var oldum, var olmaya devam edeceğim. Görevimi de değerli Kızıltepe halkına bağımsız olarak sunacağımı saygıyla bildiririm."

Öte yandan Kızıltepe Belediye Başkanı Zeyni İpek, 8 Ağustos'ta da DEM Parti'den istifa ettiğini açıklamış, 10 Ağustos'ta yaptığı yazılı açıklamada ise istifa kararını resmileştirmediğini belirterek, partinin başlattığı disiplin soruşturması sürecinde Kızıltepe Belediye Başkanlığı vekaletini meclis içerisinde belirlenecek olan bir kişiye devredeceğini belirtmişti.