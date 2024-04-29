DEM Parti'de istifa depremi! Belediye başkanı ve 4 meclis üyesi partiden ayrıldı 

29 Nisan 2024 18:17 - Güncelleme : 29 Nisan 2024 18:18

Yerel seçimlerde DEM Parti’den Şanlıurfa’nın Birecik ilçe belediye başkanlığını kazanan Mehmet Begit ile meclis üyeleri Mahmut Dirier, Sakıp Yaşar, Reşit Çelikhan ve Ahmet Arar partilerinden istifa ettiklerini duyurdu.

Begit, 31 Mart'ta gerçekleşen yerel seçimlerde kazandığı başkanlık görevine bağımsız olarak devam edeceğini açıkladı.

Başkan Begit, yaptığı açıklamada, özellikle Türk bayrağına, Atatürk ve Cumhurbaşkanı posterlerine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmeyeceklerini belirtti. Ayrıca, dışarıdan yapılan yönetim baskılarına da tepki göstererek, şu açıklamaları yaptı:

31 Mart 2024 tarihinde gerçekleşen belediye başkanlığı seçimlerinde bana vermiş olduğunuz destek için sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bu seçim belediye başkanlığı seçim tarihinde en farklı oy ile alınmış başkanlık seçimidir. Halkımız bize inanmış ve güvenmiştir.

"ATATÜRK POSTERİNE YAPILANLAR KABUL EDİLEMEZ"

Biz de bu inanç ile görevimize başladık. Öncelikle belirtmek gerekir ki söyleyeceğim lafların kesinlikle bize güvenip oy veren DEM Parti üyeleri ile bir ilgi ve alakası yoktur ancak seçimden sonraki süreç içerisinde özellikle bir grup tarafından bayrağımıza, Atatürk posterine ve Cumhurbaşkanı posterine yapılmak istenen müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir.

"DIŞARIDAN BASKI YAPILDI"

Ayrıca seçimden sonraki süreç içerisinde dışarıdan yönetme hususunda baskılar oluşmaya başladı. Ben ilçemiz Birecik halkı ile yönetmeye talibim. Birecik ilçesini sadece Birecik halkı yönetir. Bu hususta kararlıyım. Hiçbir irade halkın iradesinin üzerinde değildir. Bu sebeplerden dolayı DEM Partiden 4 encümen arkadaşımla birlikte istifa ediyorum. Birecik Belediye Başkanlığı görevime encümen arkadaşlarımla birlikte bağımsız olarak devam ediyoruz. Birecik halkının emrindeyiz.