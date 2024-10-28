DEM Parti'den Devlet Bahçeli'ye cevap geldi! 'Kürtlerle Türklerin birbirini sevmesi farz' sözleri gündem olmuştu

28 Ekim 2024 13:11 - Güncelleme : 28 Ekim 2024 13:19

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Türk ve Kürtler'in birbirini sevmesi farzdır” açıklamasına destek verdi. Bakırhan, “Biz de Türk ve Kürtler'in birbirini sevmesinin, birbirlerinin haklarına ve hukuklarına saygı duymasının farz olduğunu söylüyoruz” ifadelerini kullandı.

TBMM'deki tokalaşma ile başlayan barış rüzgarları, art arda gelen tarihi çağrılarla kamuoyunun gündemine oturdu.Bu kapsamda olumlu açıklamalar gelmeye devam ediyor. Bir programda konuşan DEM Parti​ Eş Genel Başkanı Tuncer Bakırhan​, MHP​ Genel Başkanı Devlet Bahçeli​'nin "Türk​ ile Kürtlerin birbirini sevmesi iki taraf için hem tarih hem dini hem de siyasi bir farzdır. Kürtleri sevmeyen bir Türk varsa Türk değildir. Türkleri sevmeyen bir Kürt varsa Kürt değildir" sözlerine cevap verdi.

"BİZ DE FARZ OLDUĞUNA İNANIYORUZ"

Bahçeli'nin sözlerini destekler nitelikte konuşan ve kendilerinin de bu duyguları paylaştığını belirten Bakırhan şöyle konuştu: "Biz de Kürtlerin ve Türklerin birbirini sevmesinin farz olduğunu söylüyoruz, buna inanıyoruz.

"TARİHSEL İŞ BİRLİĞİ..."

Biz de Türk ve Kürtlerin tarihsel iş birliklerinin, çok önemli süreçlere sebebiyet verdiğini ve Türkiye halklarına defalarca kazandırdığına şahitlik yaptık.

Şimdi bu tarihsel Türk ve Kürt iş birliklerinin demokratik bir zemine kavuşması gerektiğini belirtmek istiyoruz. Kürtlere tanınacak her hakkın Türklere kaybedeceği anlayışından artık kurtulmamız gerekiyor. Kürt kazandıkça Türk kazanır, Türk kazandıkça Kürt kazanır, her iki halk kazandıkça Türkiye halkları ve emekçileri kazanır."