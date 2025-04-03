DEM Parti'den görüşme trafiği: Önce Erdoğan'ı sonra İmralı'yı ziyaret edecek

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrı yapmasından sonra gözler terör örgütünün silah bırakma kongresine çevrildi. Kongre öncesi de DEM Parti yoğun bir görüşme trafiği yürütecek. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi beklenen DEM Parti heyeti daha sonra da 4'üncü kez İmralı'ya giderek teröristbaşı ile görüşecek.

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. 27 Şubat'ta tarihi silah bırakma çağrısı geldi. Nisan ayında terör örgütü PKK'nın silah bırakma kongresini toplaması bekleniyor. Öncesinde de yoğun bir diplomasi yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda görüştüğü DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'e görüşme için Ramazan Bayramı sonrasını işaret etmişti. O sohbeti değerlendiren DEM Partili Pervin Buldan da Erdoğan'ın Önder'e bazı hazırlıklar yapacaklarını dediğini aktardı.

İLK GÖRÜŞME CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA

Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığından DEM Parti İmralı heyetine bir tarih verilecek. Ardından kabul gerçekleşecek. Görüşmenin Beştepe'de mi yoksa AK Parti Genel Merkezi'nde mi olacağı ise henüz netleşmedi.

İMRALI'YA 4. ZİYARET

Erdoğan görüşmesinden sonra DEM heyetinin 4'ncü defa İmralı’ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.

ANA GÜNDEM SİLAH BIRAKMA KONGRESİ

O görüşmenin ana gündem maddesi ise terör örgütü PKK'nın silah bırakma kongresi olacak. Görüşmede Öcalan'ın silahların bırakılması konusunda bir kez daha kararlılığını ortaya koyacağı kaydediliyor. Erdoğan ve İmralı görüşmelerinden sonra silah bırakma kongresinin toplanabileceği kaydediliyor.