Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
11°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Politika
Avatar
Editor
 | Onur Kaya

DEM Parti'den görüşme trafiği: Önce Erdoğan'ı sonra İmralı'yı ziyaret edecek

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin çağrısıyla başlayan 'Terörsüz Türkiye' sürecinde PKK elebaşı Abdullah Öcalan'ın çağrı yapmasından sonra gözler terör örgütünün silah bırakma kongresine çevrildi. Kongre öncesi de DEM Parti yoğun bir görüşme trafiği yürütecek. Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelmesi beklenen DEM Parti heyeti daha sonra da 4'üncü kez İmralı'ya giderek teröristbaşı ile görüşecek.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
KAYNAK:
Habertürk
|
GİRİŞ:
03.04.2025
saat ikonu 16:00
|
GÜNCELLEME:
03.04.2025
saat ikonu 16:00

Terörsüz Türkiye süreci devam ediyor. 27 Şubat'ta tarihi silah bırakma çağrısı geldi. Nisan ayında terör örgütü PKK'nın silah bırakma kongresini toplaması bekleniyor. Öncesinde de yoğun bir diplomasi yürütülecek.

DEM Parti'den görüşme trafiği: Önce Erdoğan'ı sonra İmralı'yı ziyaret edecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan iftarda görüştüğü DEM Partili Sırrı Süreyya Önder'e görüşme için Ramazan Bayramı sonrasını işaret etmişti. O sohbeti değerlendiren DEM Partili Pervin Buldan da Erdoğan'ın Önder'e bazı hazırlıklar yapacaklarını dediğini aktardı.

DEM Parti'den görüşme trafiği: Önce Erdoğan'ı sonra İmralı'yı ziyaret edecek

İLK GÖRÜŞME CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'LA

Önümüzdeki günlerde Cumhurbaşkanlığından DEM Parti İmralı heyetine bir tarih verilecek. Ardından kabul gerçekleşecek. Görüşmenin Beştepe'de mi yoksa AK Parti Genel Merkezi'nde mi olacağı ise henüz netleşmedi.

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Abdullah Öcalan'dan yeni mesaj! Bayram ziyareti sonrası açıklama geldi

İMRALI'YA 4. ZİYARET

Erdoğan görüşmesinden sonra DEM heyetinin 4'ncü defa İmralı’ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüşmesi bekleniyor.

DEM Parti'den görüşme trafiği: Önce Erdoğan'ı sonra İmralı'yı ziyaret edecek

ANA GÜNDEM SİLAH BIRAKMA KONGRESİ

O görüşmenin ana gündem maddesi ise terör örgütü PKK'nın silah bırakma kongresi olacak. Görüşmede Öcalan'ın silahların bırakılması konusunda bir kez daha kararlılığını ortaya koyacağı kaydediliyor. Erdoğan ve İmralı görüşmelerinden sonra silah bırakma kongresinin toplanabileceği kaydediliyor.

DEM Parti'den görüşme trafiği: Önce Erdoğan'ı sonra İmralı'yı ziyaret edecek
ETİKETLER
#türkiye
#pkk
#erdoğan
#terör
#diplomasi
#Ağrı Dağı
#dem
#dem parti
#imralı
#Silah Bırakma
#Politika
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.